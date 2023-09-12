Ender Bilgin'den Stefan Kuntz'a sert eleştiri!

Ermenistan beraberliği bardağın taşmış olduğunu görmeyen TFF yönetimine belki de son bir uyarıydı. Oyuncuların bireysel potansiyeli ile Letonya'yı yenip, belki bir de ekstra puan alarak bu gruptan çıkabiliriz. Ama Euro 2020'den farklı bir sonumuz olmaz. Ne mi olur? Yazık olur.