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TÜRKİYE GALLER MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Türkiye - Galler maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan Türkiye - Galler maçı ile devam ediyor. Son maçta Letonya'yı mağlup eden A Milli Futbol Takımı'mız, Galler'i de mağlup etmek istiyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak olan maçta İtalya Futbol Federasyonu'ndan Fabio Maresca düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye - Galler maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2023 Pazartesi 09:39 Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2023 Pazartesi 10:00
TÜRKİYE GALLER MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Türkiye - Galler maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Türkiye - Galler maçını canlı takip etmek için tıklayın...

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 Elemeleri'nde Galler ile kozlarını paylaşacak. Stefan Kuntz yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'mız müsabakadan galibiyet ile ayrılmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - Galler maçı 19 Haziran Cuma günü saat 21:45'te TRT 1'de canlı ve şifresiz yayınlanacak.

TÜRKİYE GALLER MAÇINI CANLI ŞİFRESİZ İZLE

MİLLİLERİN 615. MAÇI

A Milli Futbol Takımı, Galler mücadelesiyle tarihindeki 616. müsabakasını oynayacak. Ay-yıldızlılar, geride kalan 336'sı resmi, 279'u özel olmak üzere toplamda 615 mücadelede 1'i hükmen olmak üzere 238 galibiyet kazandı. Ay-yıldızlılar 232 mağlubiyet, 145 de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 837 gol kaydederken, kalesinde ise 880 gole engel olamadı.

STEFAN KUNTZ İLE 18. KARŞILAŞMA

Türkiye, Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde 17 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda milli takım 11 galibiyet elde ederken, 4 kez de mağlup oldu. 2 müsabaka da berabere sona erdi. Milliler, geride kalan 17 mücadelede rakip fileleri 41 kez havalandırıp, kalesinde 21 gol gördü.

İŞTE TÜRKİYE - GALLER MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Orkun, Arda, Kerem, Cengiz, Umut

Galler: Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Williams, Ampadu, Ramsey, Brooks, Wilsoni James, Johnson

A MİLLİ TAKIM 27 YIL SONRA SAMSUN'DA

A Milli Futbol Takımı, daha önce Samsun'da 1 karşılaşma oynadı. Milliler, 1 Mayıs 1996 tarihindeki özel maçta Ukrayna'yı 3-2 mağlup etmişti. Ay-yıldızlılar, Galler müsabakasıyla ilk kez ay-yıldızlıların resmi bir karşılaşmasına ev sahipliği yapacak ve 27 sene sonra yeniden ağırlayacak.

FABIO MARESCA DÜDÜK ÇALACAK

Türkiye ile Galler arasında oynanacak müsabakayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Fabio Maresca yönetecek. Maresca'nın yardımcılıklarını Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Luca Massimi olacak. Müsabakada Massimiliano Irrati VAR, Gianluca Aureliano ise AVAR olarak görev yapacak.

ADAY KADRO

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor).

Defans: Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe).

Orta saha-forvet: Hakan Çalhanoğlu (İnter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Salih Uçan (Beşiktaş), Cengiz Ünder (Marsilya), Kenan Karaman (Schalke 04), Arda Güler (Fenerbahçe), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Umut Bozok (Trabzonspor), Umut Nayir (Eyüpspor).

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