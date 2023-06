Hamit Altıntop'tan A Milli Takım yorumu: Tarihe geçebiliriz

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D 3'üncü maçında deplasmanda Letonya'nın konuğu olacak. Milliler, 16 Haziran Cuma günü oynanacak karşılaşma öncesinde bugün özel uçakla Letonya'nın başkenti Riga'ya geldi. Millileri, havalimanında az sayıda futbolsever karşılarken, oyuncular forma imzalama ve fotoğraf çektirme isteklerini kırmadı.



Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Hamit Altıntop, Riga'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. En iyi şekilde maçlara hazırlandıklarını söyleyen Hamit Altıntop, "Yolculuk iyi geçti. 4 gündür arkadaşlarla beraberiz. Verimli bir dört gün diye düşünüyoruz. 2 gecemiz var, sonrasında maça çıkacağız. En iyi şekilde hazırlanıyoruz. Çok önemli bir organizasyonda. Başarıyla tamamladığımızı inanıyorum. Yenikapı'da büyük bir festival alanı vardı. Misafirlerimizin transferin, güvenliğinde ikametlerinde hiçbir sıkıntı olmadı. Maç, kalite ve performans anlamında istediğimiz kadar olmasa da Türkiye'miz, federasyonumuz misafirperverliğini, ağırlama şeklini en üst seviye çıkarttı. Bu da bizi gururlandırıyor" diye konuştu.



"BU A MİLLİ TAKIM İSTEDİĞİMİZ PERFORMANSI SAHAYA YANSITABİLİRSE TARİHİN EN ÖNEMLİ MİLLİ TAKIMI OLABİLİR"

Gruptaki her maçın zor olduğuna dikkat çeken Hamit Altıntop, "Her maç zor. Fiziki anlamda uzun top oynayan, iyi bir takım. Ama biz burada futbolumuzu oynamaya çalışacağız. Olayın ciddiyetinin farkındayız. Hedef Almanya 2024. Maçlarımız azalıyor. Ekiple 20 aydır beraberiz. İnişli, çıkışlı bir süreç oldu. Doğru yolda olduğumuza inanıyoruz. Devrim yapmak istiyorsanız bu iniş, çıkışlar doğaldır. Bu yolda doğru analizleri yapmanız gerekir. Biz de bunu üstünde duruyoruz. İnancımız tam. Bu A Milli Takım istediğimiz performansı sahaya yansıtabilirse tarihin en önemli milli takımı olabilir. Arkadaşlarımız yaptığımız toplantılarda da bunu konuştuk. Yolumuza devam ediyoruz. Ben inanıyorum ki iki maç sonunda iyi bir tablo ortaya çıkacağız" ifadelerini kullandı.



"HEDEFE ODAKLANDIK"

Kuntz'un zaman zaman sorgulandığını ancak moralinin oldukça iyi olduğunu söyleyen Hamit Altıntop, "Kuntz'un morali gayet iyi. Evet sorgulandı bizler de her şeyi sorguladık. Ciddi ciddi her taşı çevirdik. İnsanların bunu bilmesi gerekir. Buraya bir ülkeyi temsil ediyoruz. Kardeşimizi doğru yöne doğru yönelttiğimize inanıyorum. Ama aynı zamanda doğru da beslememiz gerekiyor. Çalışmalarımız yoğun olarak devam ediyor. Zor olduğunu biliyorum. Kuntz'un keyfi yerinde. Sizler de İstanbul'da idmanları takip edebildiniz. Hedefe odaklandık. İyi bir performans gösterirsek Letonya ve Galler'de gülen taraf biz olacağız" şeklinde konuştu.



"BU AYNI ZAMANDA DİĞER OYUNCULARA DA FIRSAT OLUYOR"

Sakatlıkları nedeniyle takımda yer alamayan oyuncuların, yokluğunun yadsınamayacağını ancak kadrodaki diğer isimlerin bunu telafi edebileceğini dile getiren Altıntop, "Cenk'in tecrübesi, Enes'in son 2 yılki performansı bunlar görmezlikten gelinemez. Çağlar da bugün maalesef kadrodan çıktı. Bizim arkadaşlarımız bunu telafi edecek güçte. Bu aynı zamanda diğer oyunculara da fırsat oluyor. Onlar da bu fırsatları değerlendirecektir" diye konuştu.



"NE SORUMLULUK GEREKİRSE ALIRIZ"

Milli takıma sahip çıkılması gerektiğini belirten Altıntop, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tek takımımız var. Bu takıma sahip çıkmamız lazım. Bu seviyede eleştiriler illa ki olacaktır, bu kaçınılmaz. Spor insanlarımız, 2 maçtan sonra değerlendirirlerse mutlu oluruz. Bunun bilincindeyiz. Biz sorumluluktan kaçmıyoruz. Ne sorumluluk gerekirse alırız. Olaya böyle yaklaşıyoruz. Varımızı, yoğumuzu bu kardeşlerimizin bayrağımızı daha yüksekte dalgalandırması için veriyoruz."