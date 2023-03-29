Bir bakışta 90 dakika

Salih'in savunma arkasına gönderdiği ara pasta topla buluşan Cengiz Ünder bekletmeden vuruşunu yaptı ancak kaleci Dominik Livakovic gole izin vermedi.

10

Enes Ünal'ın presiyle savunma arkasına düşen topa Kerem hareketlendi. Ceza sahası ön çizgisinden köşeye şutunu çıkardı kaleci son anda kornere çeldi.

17

Rakip ceza alanda yaptığımız baskıyla kazandığımız top ceza alanı ön çizgisinde Orkun Kökçü'nün önünde kaldı. Sert uruşunda top Livakovic'te kaldı.

20

Stanisic son çizgiye inip çevirdi. Penaltı noktası üzerinde topu alan Pasalic, Perisic 'le al ver yaptıktan sonra pasını verdi. Kovacic topu ağlarımıza yolladı: 0-1.

45+4

İsmail Yüksek'in kontrol edemediği topu karşılayan Modric, ara pasını verdi. Pasalic sol çaprazdan yerden köşeye vurdu Mert iyi uzanıp çıkardı ama kontrol edemedi. Kovacic pozisyonu takip edip golü attı: 0-2.

58

Modric'in sağ kanattan altı pas içine yerden sert gönderdiği topa Pasalic ayak koydu. Kalecimiz Mert Günok iyi bir refleksle meşin yuvarlağı kornere çeldi.

70

Cengiz Ünder orta sahada topu kaptı. Rakip ceza sahasına girerken yerden sert ve falsolu bir vuruş yaptı. Ancak top kale direğinin yanından oyun alanını terk etti.

77

Sol kanatta topla buluşan Perisic, ceza yayı önündeki Kramaric'e pasını gönderdi. Kramaric'in ayak içiyle çektiği sert şutta meşin yuvarlak auta çıktı.

90+3

Arda Güler'in pasında topu karşılayan Cenk Tosun vurdu; kaleci Livakovic son anda çeldi. Havalanan topa Umut Nayir kafayı vurdu, top bu kez üst ağlarda kaldı.