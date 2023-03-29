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Bir bakışta 90 dakika

Salih'in savunma arkasına gönderdiği ara pasta topla buluşan Cengiz Ünder bekletmeden vuruşunu yaptı ancak kaleci Dominik Livakovic gole izin vermedi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2023 Çarşamba 06:50
Bir bakışta 90 dakika

Salih'in savunma arkasına gönderdiği ara pasta topla buluşan Cengiz Ünder bekletmeden vuruşunu yaptı ancak kaleci Dominik Livakovic gole izin vermedi.

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Enes Ünal'ın presiyle savunma arkasına düşen topa Kerem hareketlendi. Ceza sahası ön çizgisinden köşeye şutunu çıkardı kaleci son anda kornere çeldi.

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Rakip ceza alanda yaptığımız baskıyla kazandığımız top ceza alanı ön çizgisinde Orkun Kökçü'nün önünde kaldı. Sert uruşunda top Livakovic'te kaldı.

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Stanisic son çizgiye inip çevirdi. Penaltı noktası üzerinde topu alan Pasalic, Perisic 'le al ver yaptıktan sonra pasını verdi. Kovacic topu ağlarımıza yolladı: 0-1.

45+4

İsmail Yüksek'in kontrol edemediği topu karşılayan Modric, ara pasını verdi. Pasalic sol çaprazdan yerden köşeye vurdu Mert iyi uzanıp çıkardı ama kontrol edemedi. Kovacic pozisyonu takip edip golü attı: 0-2.

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Modric'in sağ kanattan altı pas içine yerden sert gönderdiği topa Pasalic ayak koydu. Kalecimiz Mert Günok iyi bir refleksle meşin yuvarlağı kornere çeldi.

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Cengiz Ünder orta sahada topu kaptı. Rakip ceza sahasına girerken yerden sert ve falsolu bir vuruş yaptı. Ancak top kale direğinin yanından oyun alanını terk etti.

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Sol kanatta topla buluşan Perisic, ceza yayı önündeki Kramaric'e pasını gönderdi. Kramaric'in ayak içiyle çektiği sert şutta meşin yuvarlak auta çıktı.

90+3

Arda Güler'in pasında topu karşılayan Cenk Tosun vurdu; kaleci Livakovic son anda çeldi. Havalanan topa Umut Nayir kafayı vurdu, top bu kez üst ağlarda kaldı.

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