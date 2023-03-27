Haberler A Milli Futbol Takımı Türkiye ile Hırvatistan 11. kez karşı karşıya

Türkiye ile Hırvatistan 11. kez karşı karşıya

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda yarın konuk edeceği Hırvatistan ile 11. kez karşı karşıya gelecek.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2023 Pazartesi 10:26
Türkiye ile Hırvatistan 11. kez karşı karşıya

Türkiye, rakibiyle yaptığı 7'si resmi, 3'ü özel toplam 10 maçta 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Dördü tarafsız sahada, üçü Zagreb, ikisi İstanbul ve biri Eskişehir'deki müsabakalarda Hırvatistan 13, Türkiye 9 gol buldu.

Türkiye, rakibiyle yaptığı 7 resmi maçın 4'ünde gol yollarında suskun kalırken, ikisinde kalesini gole kapatabildi.

İLK MAÇ 1996'DA

İki ülkenin A milli futbol takımları, ilk kez 11 Haziran 1996'da İngiltere'de düzenlenen 10. Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde karşılaştı.

Nottingham kentinde yapılan maçı Hırvatistan, Vlaovic'in 87. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

Türkiye ile Hırvatistan ikinci randevuda 12 Haziran 1997'de Japonya'da düzenlenen Kirin Kupası'nda karşı karşıya geldi. Sendai'deki maç 1-1 sona ererken, Türkiye'nin golünü Ertuğrul Sağlam attı.

Taraflar arasındaki üçüncü maç 31 Mart 2004 tarihinde Zagreb'de yapıldı. 2-2 biten özel maçta Türkiye'nin gollerini Zafer Biryol ve Çağdaş Atan kaydetti.

PENALTILARLA GELEN YARI FİNAL

İki ekip arasındaki en önemli karşılaşma ise EURO 2008'de Viyana'da yapılan çeyrek final maçı oldu.

Ernst Happel Stadı'nda 20 Haziran 2008'de oynanan karşılaşmanın normal süresi 0-0 berabere sonuçlandı. Uzatma bölümünün 119. dakikasında Hırvatistan, Klasnic'in attığı golle 1-0 öne geçti. Türk Milli Takımı, 120+1. dakikada Semih Şentürk'ün attığı golle durumu 1-1'e getirdi ve maçı penaltılara taşıdı.

Türk Milli Takımı, penaltılarda Arda Turan, Semih Şentürk ve Hamit Altıntop ile 3 gol bulurken, Hırvatistan ise Modric, Petric ve Rakitic'in ayağından 3 penaltı kaçırdı ve milliler maçtan penaltılarla 3-1 galip ayrılıp, adını yarı finale yazdırdı.

PLAY-OFF'TA HIRVATİSTAN GÜLDÜ

2012 Avrupa Şampiyonası (EURO 2012) Elemeleri play-off turunda birbirlerine rakip olan iki takım arasında 11 Kasım 2011'de İstanbul'da yapılan maçı Hırvatistan; Olic, Mandzukic ve Corluka'nın golleriyle 3-0 kazandı.

15 Kasım'da Zagreb'de oynanan rövanş maçı golsüz bitti ve EURO 2012 biletini Hırvatistan elde etti.

MİLLİ TAKIMIN İLK GALİBİYETİ

Türkiye ile Hırvatistan, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu maçında ise 5 Eylül 2017'de Eskişehir'de karşı karşıya geldi.

Milli takımın 1-0 kazanarak rakibi karşısında ilk galibiyeti aldığı maçın tek golünü Cenk Tosun attı.

Taraflar arasındaki son maç ise 11 Kasım 2020'de Vodafone Park'ta oynandı. İki takım arasındaki özel karşılaşma 3-3'lük eşitlikle tamamlandı.

MAÇLAR

Türkiye ile Hırvatistan arasında geride kalan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

  1. Tarih
  1. Yer
  1. Organizasyon
  1. Sonuç
  1. 11.06.1996
  1. Nottingham
  1. EURO 1996
  1. 0 - 1
  1. 12.06.1997
  1. Sendai
  1. Özel
  1. 1 - 1
  1. 31.03.2004
  1. Zagreb
  1. Özel
  1. 2 - 2
  1. 20.06.2008
  1. Viyana
  1. EURO 2008
  1. 1 - 1
  1. Penaltılarla 3-1
  1. 11.11.2011
  1. İstanbul
  1. EURO 2012 Elemeleri play-off
  1. 0 - 3
  1. 15.11.2011
  1. Zagreb
  1. EURO 2012 Elemeleri play-off
  1. 0 - 0
  1. 12.06.2016
  1. Paris
  1. EURO 2016
  1. 0 - 1
  1. 05.09.2016
  1. Zagreb
  1. Dünya Kupası Elemeleri
  1. 1 - 1
  1. 05.09.2017
  1. Eskişehir
  1. Dünya Kupası Elemeleri
  1. 1 - 0
  1. 11.11.2020
  1. İstanbul
  1. Özel
  1. 3 - 3

Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye alınmıştır.



DİĞER
EURO 2024 Bugün ve yarın hangi maçlar var? EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri maçları
Galatasaray'a dünya yıldızı isimden müjdeli haber!
G.Saray'da flaş ayrılık! Kendisi bile inanamadı
2 Avrupa devi fiyat sormuştu! İşte F.Bahçe'nin belirlediği bonservis
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kadroya göz kırptı! İşte Kuntz'un Hırvatistan maçı 11'i
Milliler 614. maçına çıkıyor
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
İSTANBUL NAMAZ VAKTİ 2023
TUZLA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 📌
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Flaş Abdülkerim gerçeği! Şimdi ne olacak? Flaş Abdülkerim gerçeği! Şimdi ne olacak? 10:49
Türkiye ile Hırvatistan 11. kez rakip Türkiye ile Hırvatistan 11. kez rakip 10:26
Milliler 614. maçına çıkıyor Milliler 614. maçına çıkıyor 10:23
G.Saray'da flaş ayrılık! Kendisi bile inanamadı G.Saray'da flaş ayrılık! Kendisi bile inanamadı 10:10
Milli yıldızla takım arkadaşı mı oluyor? Sürpriz... Milli yıldızla takım arkadaşı mı oluyor? Sürpriz... 10:08
F.Bahçe ve G.Saray'dan dev transfer savaşı! F.Bahçe ve G.Saray'dan dev transfer savaşı! 10:07
Daha Eski
Güneş'in derbi kozu o olacak! Güneş'in derbi kozu o olacak! 09:34
F.Bahçe'ye 16'lık yıldız! Transferde iki dev rakip F.Bahçe'ye 16'lık yıldız! Transferde iki dev rakip 09:16
Ayrılıklar netleşiyor! İki isim yolcu Ayrılıklar netleşiyor! İki isim yolcu 09:03
Dönüşü belli oldu! O maçta sahada Dönüşü belli oldu! O maçta sahada 08:10
Olay Torrent yorumu! "Göz göre göre..." Olay Torrent yorumu! "Göz göre göre..." 07:52
Kardeşlik kazandı Kardeşlik kazandı 06:32