Haberler A Milli Futbol Takımı Çağlar Söyüncü Omuz Omuza kampanyasına destek istedi!

Çağlar Söyüncü Omuz Omuza kampanyasına destek istedi!

İngiltere Premier Lig'de Leicester City forması giyen Çağlar Söğüncü, depremzedelere yardım için Omuz Omuza kampanyasına destek çağrısında bulundu.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2023 Perşembe 18:50
Çağlar Söyüncü Omuz Omuza kampanyasına destek istedi!
Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 11 ili etkileyen depremlerden etkilenen vatandaşlar için Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği Omuz Omuza kampanyasına bir destek de Leicester City'nin 26 yaşındaki savunmacısı Çağlar Söğüncü'den geldi. Mili oyuncu, TFF'nin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, "Herkese merhaba. Ülkemizde olan depremlerden dolayı birçok insan hayatını kaybetti. Sağ kalanlar için lütfen elinizdeki imkanlar doğrultusunda yardımlarınızı bekliyoruz. Her yaptığınız yardım bir fark oluşturur. Şimdiden herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
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