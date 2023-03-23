Biz güçlüyüz

A Milli Takım'da ilk kez yer alan Mehmet Can Aydın, gruptan çıkacağımızı söyledi. Kuntz'un kendisiyle çok ilgilendiğini ifade eden Mehmet Schalke'nin 21 yaşındaki sağ beki, "Kuntz benimle çok ilgilendi ve buraya gelmemde çok büyük bir rol oynadı. Hayalim hep Türkiye'de oynamaktı. Burada olmaktan gerçekten çok mutluyum. Ailem de çok sevinçli" ifadesini kullandı.

TÜRKLERİ SEVİYORLAR

Farklı pozisyonlarda görev yapabildiğini belirten genç oyuncu, "Hocamız karar verecek. Elimden gelen her şeyi vereceğim. Özellikle Mesut ve Hamit abiyi örnek alıyordum Almanya'da. Schalke'de Türk oyuncuları çok seviyorlar" açıklamasında bulundu. Aydın sözlerini şöyle tamamladı: Hedefimiz turnuvaya katılmak. Her maç çok zor olacak. Biz de güçlüyüz ve kendimize güveniyoruz.