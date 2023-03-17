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Trabzonsporlu Naci Ünüvar Türk Milli Takımı'nda oynayacak!

Trabzonspor'a sezon başında Ajax'tan kiralık olarak transfer olan 19 yaşındaki sol kanat Naci Ünüvar, Türk Milli Takımı'nı seçtiğini duyurdu. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2023 Cuma 20:56
Trabzonsporlu Naci Ünüvar Türk Milli Takımı'nda oynayacak!

Trabzonspor'a sezon başında Ajax'tan kiralık olarak transfer olan Naci Ünüvar, milli takım için kararını verdi. Hollanda'da yetişen ve alt yaş kategorilerinde forma giyen Naci Ünüvar, bundan sonra Türk Milli Takımı için mücadele edecek.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Naci Ünüvar "Ay-yıldızlı formayı formayı gururla temsil etmeye karar aldım. İnşallah Türk Milli Takımıyla nice başarılar kazanacağız" ifadelerini kullandı.

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