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A Milli Takım'ın İskoçya ve Çekya maçı aday kadrosu belli oldu! Arda Güler...

Son dakika haberi... A Milli Futbol Takımı'mızın İskoçta ve Çekya ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu. A Milli Takım aday kadrosuna, Arda Güler, Emirhan İlkhan, Samet Akaydın, Tayyip Talha Sanuç ilk kez aday kadroya davet edilirken; Cenk Tosun, Deniz Türüç ve Emre Mor uzun bir aradan sonra yeniden kadroda yer aldı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2022 Perşembe 13:43 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2022 Perşembe 13:48
A Milli Takım'ın İskoçya ve Çekya maçı aday kadrosu belli oldu! Arda Güler...

A Milli Futbol Takımı'nın 16 Kasım Çarşamba günü saat 20.00'de Diyarbakır Stadyumu'nda İskoçya ve 19 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Gaziantep Stadyumu'nda Çekya ile oynayacağı özel maçların aday kadrosuna yeni isimler davet edildi.

Mart 2023'te başlayacak olan EURO 2024 Elemeleri için ideal kadroyu bulmayan çalışan Stefan Kuntz ve ekibi, genç yeteneklerin milli takım performanslarını da görmek adına bazı isimleri ilk kez aday kadroya dahil etti. Fenerbahçe forması giyen Arda Güler, Torino'da kariyerini sürdüren Emirhan İlkhan, Beşiktaş'ta iyi bir performans sergileyen Tayyip Talha Sanuç ve ligin flaş ekiplerinden Adana Demirspor'un savunma oyuncusu Samet Akaydın, bu doğrultuda ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı. Haberi alan genç yetenekler, milli takıma seçilmenin gurur ve sevincini yaşadılar. Büyük bir heyecan duyan genç futbolcular takımda kalıcı olmak adına performanslarını en yukarıda tutmak istediklerini belirttiler.

Öte yandan Kuntz, Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle performansını artıran Cenk Tosun'un yanı sıra Fenerbahçe'den Emre Mor ve Başakşehir'den Deniz Türüç'ü de uzun bir aradan sonra yeniden kadroya çağırdı.

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A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oluyor
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