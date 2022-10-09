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Hırvatistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic'ten Türkiye açıklaması! "Gruptaki en zor takım"

Hırvatistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde yer aldıkları D Grubu değerlendirmesinde, ''Türkiye, gruptaki en zor takım'' dedi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 18:07 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 18:28
Hırvatistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic'den Türkiye açıklaması! "Gruptaki en zor takım"

Bizi zorlayacak şey uzun yolculuklar olabilir.

Hırvatistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic'den Türkiye açıklaması! "Gruptaki en zor takım"

İyimseriz. Rakiplerimize saygı duyuyoruz.

Hırvatistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic'den Türkiye açıklaması! "Gruptaki en zor takım"

Kendimizi bırakmamalı ve rakiplerimizin analizlerini çıkarmalıyız.

Hırvatistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic'den Türkiye açıklaması! "Gruptaki en zor takım"

Özellikle bize tanıdık olmayan Letonya ve Ermenistan'a karşı." diye konuştu.

Hırvatistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic'den Türkiye açıklaması! "Gruptaki en zor takım"

Elemeler 23-25 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak olan karşılaşmalarla başlayacak. 19-21 Kasım 2023 tarihlerinde gruplardaki son maçlar oynanacak.

Hırvatistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic'den Türkiye açıklaması! "Gruptaki en zor takım"

21 Mart 2024 tarihinde ise Play-Off Yarı Finali oynanacak. Bu maçların kazananları 26 Mart 2024'te final maçına çıkacak.

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