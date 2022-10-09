Hırvatistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic'ten Türkiye açıklaması! "Gruptaki en zor takım"

EURO 2024'te Türkiye'nin grup elemelerinde rakipleri kura çekiminin ardından netlik kazandı.
Türkiye D Grubu'nda Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşti.
Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic EURO 2024 kura çekimi sonrası Türkiye'nin de yer aldığı D grubu'nu yorumladı.
Kura çekiminde D Grubu'nda Türkiye, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşen Hırvatistan Teknik Direktörü Dalic, kura sonuçlarından memnun olduğunu ifade ederek, "Kaçındığımız takımlarla eşleşmedik." dedi.
Grubun favorisi olduklarını söyleyen Dalic,
"Kurada 4. torbadan Türkiye çıktı.
Türkiye, gruptaki en zor takım.
Galler ile daha önce de karşılaştık.
Bizi zorlayacak şey uzun yolculuklar olabilir.
İyimseriz. Rakiplerimize saygı duyuyoruz.
Kendimizi bırakmamalı ve rakiplerimizin analizlerini çıkarmalıyız.
Özellikle bize tanıdık olmayan Letonya ve Ermenistan'a karşı." diye konuştu.
Elemeler 23-25 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak olan karşılaşmalarla başlayacak. 19-21 Kasım 2023 tarihlerinde gruplardaki son maçlar oynanacak.
21 Mart 2024 tarihinde ise Play-Off Yarı Finali oynanacak. Bu maçların kazananları 26 Mart 2024'te final maçına çıkacak.