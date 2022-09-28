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Eski TFF yöneticisi Selim Soydan'dan Stefan Kuntz ve Hamit Altıntop'a ağır eleştiri

Son dakika Milli Takım haberleri: UEFA Uluslar Ligi C Grubu son maçında A Milli Takımı'mız deplasmanda Fareo Adaları'na 2-1 yenilmişti. Bu karşılaşmanın ardından Stefan Kuntz'a eleştiriler artmıştı. Eski TFF yöneticisi Selim Soydan da, Hamit Altıntop ve Stefan Kuntz'la ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2022 Çarşamba 09:12
Eski TFF yöneticisi Selim Soydan'dan Stefan Kuntz ve Hamit Altıntop'a ağır eleştiri

TFF Eski Yöneticisi Selim Soydan millilerin son durumunu Sabah'a değerlendirirken, çarpıcı eleştiriler yaptı.

"Hafta sonu önemli bir derbi var. Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sizce maçı kim kazanır? Niçin?"

İki takım da iç sahada agresif şekilde seyirci desteğini arkasına alınca bambaşka bir kimliğe bürünen ama kendine denk takımlara karşı gol geciktikçe oyun planı bozulan ekipler… Beşiktaş seyirci farkıyla daha avantajlı. Ancak Fenerbahçe erken bir golle Beşiktaş'ın ve tribünlerin gazını alırsa çok farklı bir maç izleyebiliriz.

"HİÇ BEDEL ÖDEMEYECEKLER Mİ?"

"Milli Takım'ın Faroe Adaları'na yenilmesi olay oldu. Bu gerçekten çok tepki çekecek bir sonuç mu?"

Başımıza gelen; Guinness Rekorlar Kitabı'na geçecek bir felaket. Ama maalesef Türk futbolunu yönetenler bunun farkında değiller. Fransa'yı 2-0, Rusya'yı 3-2, Hollanda'yı 4-2, Norveç'i 3-0 yenmiş; Hırvatistan ve Almanya ile 3-3 berabere kalmış bir Milli Takım bıraktık biz Şenol Güneş'le beraber.

Şimdi bu başarılar 2 sene önce kazanılmamış gibi davranıp, "Enkaz devraldık" edebiyatı yapıyorlar. Ama Türk futbol kamuoyu bunu yemez. Biz 2022 Dünya Kupası elemelerinde birkaç kötü sonucun ardından bedel ödemekten kaçmadık ve görevi bıraktık. Şimdi sorarım size; şu rezil tabloyu yaratanlar hiç bedel ödemeyecekler mi?

"KAZMA KÜREK İŞLERİ..."

"TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop'un masaya vura vura yaptığı konuşma büyük tepki gördü. Siz de bu görevi yaptınız. Hamit Altıntop'u da çok yakından tanıyorsunuz. Bu konuşma için yorumunuz nedir?"

Hamit kardeşimi iyi tanırım, aynı yönetim kurulunda yer aldık. Biz 2020 Avrupa Şampiyonası'na giderken, o Şenol Güneş'in ve yönetimin arkasından kuyu kazmakla meşguldü. Gördüğüm kadarıyla kazma kürek işleri umduğu kadar iyi gitmemiş.

"SANKİ TAKIMA JESUS YA DA GUARDIOLA'YI GETİRECEKLERDİ"

"Teknik direktör Stefan Kuntz'a da gelelim. Kovulmalı mı sizce gerçekten? Türkiye sürekli teknik adam mı değiştirmeli?"

En çok neye yanarım biliyor musunuz? Şenol Güneş'in takımı toparlamasına, Milli Takım'ı play-off'a taşımasına 2 maç tahammül gösteremeyenler, sanki Jorge Jesus veya Guardiola'yı göreve getirecekmiş gibi bir edayla bula bula Kuntz'u buldular. Başımıza da en büyük çorabı ördüler. Kuntz için 'sistem mistem' diyenler, Şenol Güneş'e şunun 10'da 1'i kadar destek vermediler.

"HER OYUNCU MİLLİ TAKIM'I DÜŞÜNÜR"

"Siz futbolcularla sürekli beraber oldunuz, kamplar geçirdiniz. Bir futbolcu, iddiası olmayan bir maça çıkarsa ligi düşünerek performans ortaya koymayabilir mi?"

Türk Milli Takım formasını giyen herhangi bir oyuncunun kazanmaktan başka düşüncesi asla olamaz. Bunun tersini düşünenler futbol topunu görse bomba sanıp karakola götürecek, futbol sahasının veya soyunma odalarının yanından geçmemiş insanlardır.

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