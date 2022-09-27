Stefan Kunz'dan flaş paylaşım! "İçimizi acıtıyor"

Uluslar Ligi'nde Faroe Adaları'na 2-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'nda büyük bir şok yaşandı. Alınan bu sonucun ardından teknik direktör Stefan Kuntz eleştiri oklarının hedefi haline geldi.



Deneyimli çalıştırıcı, U21 Milli Takımı'nın, Gürcistan ile karşı karşıya geldiği mücadeleyi tribünden takip etti. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Kuntz, "Eleştiriye daima açığım ve bu durumla yüzleşmeye hazırım. Böylesi bir yenilgi içimizi acıtıyor." dedi.



İşte o sözler...



Son oynadığımız karşılaşmanın ardından bana gönderdiğiniz destekleyici mesajlara ve yapıcı eleştirilerinize teşekkür ediyorum.

Eleştiriye daima açığım ve bu durumla yüzleşmeye hazırım.

Tabii ki böylesi bir yenilgi içimizi acıtıyor ancak bu yaşadığımızı, daha iyiye ulaşmak için bizi teşvik ve motive edici bir olay olarak görmeliyiz.

Bugün İstanbul'a dönüşümüzün akşamında, yardımcılarımla birlikte Ümit Milli Takımımızın Gürcistan ile oynadığı özel maçı stadyumda takip ediyoruz.

Şimdi Milli Takımımızın başarısı için birlik olma zamanı .