Rezil olduk

Uluslar Ligi'nde Milliler, Faroe Adaları, Lüksemburg ve Litvanya'nın bulunduğu grubu lider tamamladı ve B Ligi'ne yükseldi. Bir anlamda hedefine ulaştı ancak Lüksemburg mücadelesinin 87. dakikasında İsmail Yüksek uzaklardan o müthiş golü atmasa gruptan da çıkamıyorduk. 3-3'lük Lüksemburg beraberliğinin ardından Faroe Adaları'na 2-1 kaybedilmesi ciddi bir tepki oluşturdu. Futbolseverler alınan bu fiyasko sonuç üzerine sosyal medyadan teknik direktör Stefan Kuntz ve Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop'a yüklenerek ikilinin görevlerini bırakması yönünde çağrılar yaptı.

ADALILARA MAĞLUP OLDULAR

Maç anında L'Equipe, La Gazetta gibi gazetelerin dijital mecraları Faroe Adaları'nın kaydettiği ikinci golün ardından yaptıkları anlık paylaşımda Türkiye'nin büyük bir şok yaşadığını ifade ettiler. Daily Star "Faroe Adaları tüm futbol mantığına meydan okuyarak kendisinden tam 1726 kat büyük olan Türkiye'yi yenmeyi başardı. Futbolda ülke büyüklüğünün bir şey ifade etmediğini kanıtladılar. Türkiye, küçük bir ada ülkesine kaybetti" yorumu yaptı. Sweden Post ise "İsveçli Hakan Ericsson liderliğinde 49 bin nüfuslu yaban mersini ulusu Türkiye'yi şoke etti" yazdı.

KALECİLERİMİZ ÇOK ŞAŞIRTTI

Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır gibi Avrupa'dan ciddi transfer teklifleri alan iki süper kaleciye sahip olmamıza rağmen son 2 maçta yediğimiz 5 gol herkesi üzdü. Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin kalesini koruyan iki ismin, Kuntz'un sistemsizliği nedeniyle kulüp performanslarını Milli Takım'a yansıtamadı.

SERDAR SEVİNEMEDİ

Milli Takım'ın Faroe Adaları karşısında tek golünü kaydeden Serdar Gürler buruk bir sevinç yaşadı. Tecrübeli hücum oyuncusu "Gol attım ama bize yakışmayan bir mağlubiyet aldık. Yapmamız gereken çıktığımız her maçta sonuna kadar mücadele etmek. Faroe Adaları'na karşı bunu yapamadık" dedi.

BU TAKIMA YENİLDİK

80 bin koyun ile 50 bin insanın yaşadığı Faroe Adaları ilk resmi maçına 1990 yılında çıktı. Tarihinde sadece 20 galibiyeti bulunuyor. Avusturya ve Yunanistan'dan sonra en çarpıcı zaferini bize karşı elde etti. FIFA sıralamasında 125. basamakta bulunan Faroe Adaları, Millileri yendikten sonra tarihi bir sevinç yaşadılar.