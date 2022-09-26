Haberler A Milli Futbol Takımı Murat Özbostan'dan A Milli Takım ve Stefan Kuntz yorumu! "Şenol Güneş'in gitmemesi lazımdı"

Murat Özbostan'dan A Milli Takım ve Stefan Kuntz yorumu! "Şenol Güneş'in gitmemesi lazımdı"

A Milli Futbol Takım'ımız, UEFA Uluslar Ligi'nde son olara Faroe Adaları ile karşı karşıya gelirken, mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, A Milli Futbol Takım'ımızı köşe yazısında değerlendirdi. Özbostan yazısında, "O zaman Şenol Güneş'in gitmemesi lazımdı ama faturayı ödedi..." dedi. İşte o yazı...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 09:16
Murat Özbostan'dan A Milli Takım ve Stefan Kuntz yorumu! "Şenol Güneş'in gitmemesi lazımdı"

Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, köşe yazısında A Milli Takım'ımızı değerlendirdi. İşte o yazı...

Murat Özbostan'dan A Milli Takım ve Stefan Kuntz yorumu! "Şenol Güneş'in gitmemesi lazımdı"

İlk dakikalardan itibaren aslında oyuncularımızın havası şuydu; maç bitse de gitsek...

Murat Özbostan'dan A Milli Takım ve Stefan Kuntz yorumu! "Şenol Güneş'in gitmemesi lazımdı"

2-0 olduktan sonra biraz toparlanır gibi olduk çünkü oyuncular rezil olduklarının farkına vardılar ama iş işten geçmişti.

Murat Özbostan'dan A Milli Takım ve Stefan Kuntz yorumu! "Şenol Güneş'in gitmemesi lazımdı"

Karşımızdaki rakip, oyun disiplininden hiç taviz vermeden maçı kazanmak için her şeyi yaptı ve sonuca da ulaştı. Bu karşılaşmanın teknik analizini yapmaya gerek yok.

Murat Özbostan'dan A Milli Takım ve Stefan Kuntz yorumu! "Şenol Güneş'in gitmemesi lazımdı"

Gruptan çıkıp B Ligi'ne yükseldiğimize sevinecek bir halimiz de yoktu. Bu hezimet bizim için daha ağır bir sonuç oldu. Utanç verici...

Murat Özbostan'dan A Milli Takım ve Stefan Kuntz yorumu! "Şenol Güneş'in gitmemesi lazımdı"

Bu saatten sonra TFF'nin önemli bir karara imza atması gerekiyor. Bu da Kuntz ile devam edip etmeme kararı...

Murat Özbostan'dan A Milli Takım ve Stefan Kuntz yorumu! "Şenol Güneş'in gitmemesi lazımdı"

Zaten bu maçlar sonrasında yollanacağına dair iddialar gündemdeydi.

Murat Özbostan'dan A Milli Takım ve Stefan Kuntz yorumu! "Şenol Güneş'in gitmemesi lazımdı"

Her ne kadar Sayın Başkan Mehmet Büyükekşi bu haberleri yalanlasa da bugün itibari ile artık Alman hoca ile çalışmanın pek mümkün olduğunu düşünmüyorum.

Murat Özbostan'dan A Milli Takım ve Stefan Kuntz yorumu! "Şenol Güneş'in gitmemesi lazımdı"

Bu sonuç sabrı bitirdi. Hele de maçtan sonraki skandal ifadeleri kabul edilemez. Ne demiş? "Hocayı değiştirelim demek kolay. Gerçeklerle yüzleşmemiz lazım. Türk Milli Takımı'nın gerçek durumu bu. Hocayı değiştirerek, şu anki realitenin değişmesini beklemek de pek gerçekçi değil."

Murat Özbostan'dan A Milli Takım ve Stefan Kuntz yorumu! "Şenol Güneş'in gitmemesi lazımdı"

Evet hoca değiştirmek bir çözüm olmuyor fakat bu skandal yenilgiyi de bu sözlerle açıklayamayız.

Murat Özbostan'dan A Milli Takım ve Stefan Kuntz yorumu! "Şenol Güneş'in gitmemesi lazımdı"

O zaman Şenol Güneş'in gitmemesi lazımdı ama faturayı ödedi...

Murat Özbostan'dan A Milli Takım ve Stefan Kuntz yorumu! "Şenol Güneş'in gitmemesi lazımdı"

Yineliyorum TFF bir karar vermek zorunda.

Murat Özbostan'dan A Milli Takım ve Stefan Kuntz yorumu! "Şenol Güneş'in gitmemesi lazımdı"

Ya Kuntz ile devam ettiğini duyurur ya da yeni bir teknik adamı Avrupa Şampiyonası kuraları öncesi açıklar.

Murat Özbostan'dan A Milli Takım ve Stefan Kuntz yorumu! "Şenol Güneş'in gitmemesi lazımdı"

Milli Takım'la ilgili de bir heyet kurulmalı.

Murat Özbostan'dan A Milli Takım ve Stefan Kuntz yorumu! "Şenol Güneş'in gitmemesi lazımdı"

Türk futbolunun önemli isimleri bu heyette olmalı.

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