Gürcan Bilgiç canlı yayında açıkladı! "Milli Takım'dan İsmail Kartal ve Aykut Kocaman'a teklif..."

Faroe Adaları maçında alınan mağlubiyetin ardından A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'ın koltuğu sallanırken, maç sonrası önemli isimler milli takım teknik direktörlüğü için aday listeye gelmişti.

Kamuoyunda İsmail Kartal ve Aykut Kocaman isimleri sıkça geçerken, konuya ilişkin usta yorumcu Gürcan Bilgiç konuştu.

"İSMAİL KARTAL DA, AYKUT KOCAMAN DA..."

Editörlerimizden Ömer Aykut Özaşkın'ın sorduğu sorulara içtenlikle yanıt veren Gürcan Bilgiç, TFF kanadından İsmail Kartal veya Aykut Kocaman'a teklif gitmesi halinde, her iki hocanın da vereceği cevabı duyurdu.

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