Haberler A Milli Futbol Takımı Gürcan Bilgiç canlı yayında açıkladı! "Milli Takım'dan İsmail Kartal ve Aykut Kocaman'a teklif..."

Gürcan Bilgiç canlı yayında açıkladı! "Milli Takım'dan İsmail Kartal ve Aykut Kocaman'a teklif..."

Son olarak Faroe Adaları ile karşı karşıya gelen ve maçtan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan A Milli Futbol Takımı'nda, Teknik Direktör Stefan Kuntz'un koltuğu sallanıyor. A Milli Futbol Takımı için birçok aday ön plana çıkarken, bunlardan ikisi de Fenerbahçe tarihine adlarını altın harflerle yazdırmış İsmail Kartal ve Aykut Kocaman oldu. Editörlerimizden Ömer Aykut Özaşkın'ın moderatörlüğünde usta yorumcu Gürcan Bilgiç, Futbol Plus Youtube ekranlarında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Gürcan Bilgiç, kendisine yöneltilen, "İsmail Kartal'a Milli Takım'dan teklif gelirse kabul eder mi?" sorusuna flaş bir cevap verdi. İşte o program...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 14:29
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Gürcan Bilgiç canlı yayında açıkladı! "Milli Takım'dan İsmail Kartal ve Aykut Kocaman'a teklif..."

Faroe Adaları maçında alınan mağlubiyetin ardından A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'ın koltuğu sallanırken, maç sonrası önemli isimler milli takım teknik direktörlüğü için aday listeye gelmişti.

Kamuoyunda İsmail Kartal ve Aykut Kocaman isimleri sıkça geçerken, konuya ilişkin usta yorumcu Gürcan Bilgiç konuştu.

"İSMAİL KARTAL DA, AYKUT KOCAMAN DA..."
Editörlerimizden Ömer Aykut Özaşkın'ın sorduğu sorulara içtenlikle yanıt veren Gürcan Bilgiç, TFF kanadından İsmail Kartal veya Aykut Kocaman'a teklif gitmesi halinde, her iki hocanın da vereceği cevabı duyurdu.

İŞTE O PROGRAM

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