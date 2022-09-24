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Salih Uçan'a A Milli Takım sürprizi! Stefan Kuntz Fenerbahçe maçında...

Beşiktaş'ta bu sezon ortaya koyduğu performansla göze giren ve Valerien Ismael'in vazgeçilmezleri arasında yer alan Salih Uçan'a, A Milli Takım yolu gözüktü. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2022 Cumartesi 14:49
Salih Uçan'a A Milli Takım sürprizi! Stefan Kuntz Fenerbahçe maçında...

Beşiktaş forması giyen Salih Uçan, Fenerbahçe ile 2 Ekim'de Vodafone Park'ta oynanacak maça özel hazırlık yapıyor. Gözler, siyah-beyazlı takımın orta saha oyuncusunda olacak. Derbiyi stadyumda izleyecek isimler arasında Stefan Kuntz da yer alacak.

MİLLİ TAKIM KADROSUNA ALINMAMIŞTI

Bu sezon Beşiktaş'ta taraftarların beğenisini kazanan Salih Uçan, A Milli Takım aday kadrosuna davet edilmemişti. Uçan bu konuda bir hayal kırıklığı yaşarken, Beşiktaş yöneticileri ise Kuntz'un kararını eleştirmişti.

KUNTZ DERBİYİ YERİNDE İZLEYECEK

Stefan Kuntz, 2 Ekim'deki Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini yerinde izleyecek. Kuntz'a Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop da eşlik edecek.

SALİH ETKİLİ BİR PERFORMANS HEDEFLİYOR

Bu arada Stefan Kuntz, Salih Uçan'a milli takım kapısını kapatmadığını ifade etmişti. Salih Uçan, Kuntz'un da izleyeceği derbide etkili bir performans ortaya koymayı amaçlıyor. 28 yaşındaki futbolcu bu sezon Beşiktaş'ta 7 maçta 550 dakika süre aldı ve 1 gol 1 asistlik katkı yaptı.

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