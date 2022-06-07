Stefan Kuntz kararını verdi! İşte A Milli Takım'ın Litvanya maçı 11'i

A Milli Takımımız, Uluslar C Ligi 1. Grubu'ndaki ikinci maçına çıkıyor.
A Milli Takımımız, Uluslar C Ligi 1. Grubu'ndaki ikinci maçına çıkıyor.
İstanbul'daki ilk mücadalede Faroe Adaları'nı 4-0 ile geçen ay-yıldızlılar, Litvanya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
21.45'te başlayacak mücadeleyi Sırbistan Federasyonu'ndan Novak Simovic yönetecek.
Teknik direktör Stefan Kuntz ve öğrencilerinin hedefi bugünkü karşılamayı da kazanarak 6 puana yükselmek ve grup liderliğini sürdürmek. Kuntz da öğrencilerinden aynı ciddiyetle devam etmelerini istedi.
LİTVANYA İLE İLK MAÇ
Türkiye'nin Litvanya ile oynayacağı karşılaşma öncesinde takımımızda cezalı oyuncu bulunmuyor.
Teknik direktör Stefan Kuntz'un, antrenmana çıkmayan Cengiz Ünder ve Enes Ünal'ın yerine Halil ve Yunus'a ilk 11'de yer vermesi bekleniyor.
İkinci forvet olarak da Serdar Dursun ile maça başlayacağı öğrenildi.
Milliler rakibi Litvanya ile tarihinde ilk defa karşı karşıya gelecek.
Ay-yıldızlılar, Litvanya ile birlikte tarihindeki 91. farklı ülkeyle karşılaşmış olacak.
KUNTZ İLE 8. MAÇ
Ay-yıldızlılar, teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde 8. maçına çıkıyor.
Alman hoca yönetiminde 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.
Rakip fileleri 18 defa havalandırdık. Kalemizde 9 gol gördük.
BİLETLER SATIŞTA
A Milli Takımımızın, Litvanya ile 14 Haziran'da saat 21.45'te Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynayacağı UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup maçının öncelikli bilet satışı başladı.
Öncelikli biletler, Millî Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için çıktı.
LİTVANYA - TÜRKİYE MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER
Litvanya: Setkus, Satkus, Klimavicius, Barauskas, Baravykas, Utkus, Novikovas, Slivka, Megalaitis, Laciskas, Golubickas
Türkiye: Uğurcan, Mert, Merih, Kaan, Ferdi, Salih, Hakan, Yunus, Kerem, Serdar, Halil