Haberler A Milli Futbol Takımı Stefan Kuntz kararını verdi! İşte A Milli Takım'ın Litvanya maçı 11'i

Stefan Kuntz kararını verdi! İşte A Milli Takım'ın Litvanya maçı 11'i

UEFA Uluslar Ligi C Grubu’nda ilk maçını farklı kazanan ay-yıldızlılar Litvanya’ya konuk oluyor. Türkiye, 21.45’te başlayacak mücadeleyi galip bitirerek grup liderliğini sürdürme peşinde. Teknik direktör Stefan Kuntz, karşılaşma öncesi sahaya süreceği ilk 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Türkiye'nin Litvanya maçı muhtemel 11'i...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2022 Salı 06:50
Stefan Kuntz kararını verdi! İşte A Milli Takım'ın Litvanya maçı 11'i

A Milli Takımımız, Uluslar C Ligi 1. Grubu'ndaki ikinci maçına çıkıyor.

Stefan Kuntz kararını verdi! İşte A Milli Takım'ın Litvanya maçı 11'i

İstanbul'daki ilk mücadalede Faroe Adaları'nı 4-0 ile geçen ay-yıldızlılar, Litvanya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Stefan Kuntz kararını verdi! İşte A Milli Takım'ın Litvanya maçı 11'i

21.45'te başlayacak mücadeleyi Sırbistan Federasyonu'ndan Novak Simovic yönetecek.

Stefan Kuntz kararını verdi! İşte A Milli Takım'ın Litvanya maçı 11'i

Teknik direktör Stefan Kuntz ve öğrencilerinin hedefi bugünkü karşılamayı da kazanarak 6 puana yükselmek ve grup liderliğini sürdürmek. Kuntz da öğrencilerinden aynı ciddiyetle devam etmelerini istedi.

Stefan Kuntz kararını verdi! İşte A Milli Takım'ın Litvanya maçı 11'i

LİTVANYA İLE İLK MAÇ
Türkiye'nin Litvanya ile oynayacağı karşılaşma öncesinde takımımızda cezalı oyuncu bulunmuyor.

Stefan Kuntz kararını verdi! İşte A Milli Takım'ın Litvanya maçı 11'i

Teknik direktör Stefan Kuntz'un, antrenmana çıkmayan Cengiz Ünder ve Enes Ünal'ın yerine Halil ve Yunus'a ilk 11'de yer vermesi bekleniyor.

Stefan Kuntz kararını verdi! İşte A Milli Takım'ın Litvanya maçı 11'i

İkinci forvet olarak da Serdar Dursun ile maça başlayacağı öğrenildi.

Stefan Kuntz kararını verdi! İşte A Milli Takım'ın Litvanya maçı 11'i

Milliler rakibi Litvanya ile tarihinde ilk defa karşı karşıya gelecek.

Stefan Kuntz kararını verdi! İşte A Milli Takım'ın Litvanya maçı 11'i

Ay-yıldızlılar, Litvanya ile birlikte tarihindeki 91. farklı ülkeyle karşılaşmış olacak.

Stefan Kuntz kararını verdi! İşte A Milli Takım'ın Litvanya maçı 11'i

KUNTZ İLE 8. MAÇ
Ay-yıldızlılar, teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde 8. maçına çıkıyor.

Stefan Kuntz kararını verdi! İşte A Milli Takım'ın Litvanya maçı 11'i

Alman hoca yönetiminde 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Stefan Kuntz kararını verdi! İşte A Milli Takım'ın Litvanya maçı 11'i

Rakip fileleri 18 defa havalandırdık. Kalemizde 9 gol gördük.

Stefan Kuntz kararını verdi! İşte A Milli Takım'ın Litvanya maçı 11'i

BİLETLER SATIŞTA
A Milli Takımımızın, Litvanya ile 14 Haziran'da saat 21.45'te Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynayacağı UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup maçının öncelikli bilet satışı başladı.

Stefan Kuntz kararını verdi! İşte A Milli Takım'ın Litvanya maçı 11'i

Öncelikli biletler, Millî Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için çıktı.

Stefan Kuntz kararını verdi! İşte A Milli Takım'ın Litvanya maçı 11'i

LİTVANYA - TÜRKİYE MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER
Litvanya: Setkus, Satkus, Klimavicius, Barauskas, Baravykas, Utkus, Novikovas, Slivka, Megalaitis, Laciskas, Golubickas

Türkiye: Uğurcan, Mert, Merih, Kaan, Ferdi, Salih, Hakan, Yunus, Kerem, Serdar, Halil

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