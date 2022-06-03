Eren Elmalı: Hayalimi yaşıyorum

A Milli Takım kadrosuna ilk kez davet edilen Kasımpaşa'nın sol beki 21 yaşındaki Eren Elmalı, şu an yalnızca milli takıma odaklandığını ve hakkındaki transfer haberleriyle ilgilenmediğini söyledi. "İlk defa A Milli olmanın gururunu yaşıyorum. Gerçekten tarifsiz bir duygu. Hayalimdi çok şükür gerçekleşti" ifadelerini kullanan Eren "Yaptığımız idmanlardaki ve kamptaki güzel ortamımızı sahaya yansıtmayı düşünüyoruz. Artık hedefimiz EURO 2024. Bunun farkındayız, buna yönelik çalışmalar yapıyoruz. İnşallah istediğimiz oyunu sahaya yansıtacağız" dedi.