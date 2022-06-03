Haberler A Milli Futbol Takımı Eren Elmalı: Hayalimi yaşıyorum

Eren Elmalı: Hayalimi yaşıyorum

İlk kez milli takıma çağrılan Eren: Büyük gurur yaşıyorum. Tarifsiz bir duygu. Hayalimdi çok şükür gerçekleşti.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2022 Cuma 06:50
Eren Elmalı: Hayalimi yaşıyorum

A Milli Takım kadrosuna ilk kez davet edilen Kasımpaşa'nın sol beki 21 yaşındaki Eren Elmalı, şu an yalnızca milli takıma odaklandığını ve hakkındaki transfer haberleriyle ilgilenmediğini söyledi. "İlk defa A Milli olmanın gururunu yaşıyorum. Gerçekten tarifsiz bir duygu. Hayalimdi çok şükür gerçekleşti" ifadelerini kullanan Eren "Yaptığımız idmanlardaki ve kamptaki güzel ortamımızı sahaya yansıtmayı düşünüyoruz. Artık hedefimiz EURO 2024. Bunun farkındayız, buna yönelik çalışmalar yapıyoruz. İnşallah istediğimiz oyunu sahaya yansıtacağız" dedi.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da Eşref Hamamcıoğlu’nun teknik direktör adayı belli oldu! Sürpriz isimle görüşmeler başladı…
Berkay Özlem Ada Şahin çifti ile Cenk Tosun ve eşi Ece Tosun çifti önceki gece Marmaris'te hesap rekoru kırdı
Jesus kolları sıvadı! O isimleri yönetimden istedi
Hamamcıoğlu'nun seçim kozu De Zerbi! Anlaşma sağlandı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
A Milli Takım hücum çalıştı
Ozan Kabak: Aile ortamı yakaladık
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
HAZİRAN AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Weghorst'tan flaş hamle! Resmi görüşmeler... Weghorst'tan flaş hamle! Resmi görüşmeler... 01:04
Weghorst'tan flaş hamle! Resmi görüşmeler... Weghorst'tan flaş hamle! Resmi görüşmeler... 01:04
Portekiz'den bomba iddia! Alex'ten Jesus'a flaş yanıt Portekiz'den bomba iddia! Alex'ten Jesus'a flaş yanıt 00:42
Portekiz'den bomba iddia! Alex'ten Jesus'a flaş yanıt Portekiz'den bomba iddia! Alex'ten Jesus'a flaş yanıt 00:42
Marcao kararını verdi! Yeni adresi belli oluyor Marcao kararını verdi! Yeni adresi belli oluyor 00:39
Marcelo'da bomba gelişme! Jorge Jesus... Marcelo'da bomba gelişme! Jorge Jesus... 00:39
Daha Eski
Jesus kolları sıvadı! O isimleri yönetimden istedi Jesus kolları sıvadı! O isimleri yönetimden istedi 00:38
G.Saray A. Efes'i devirdi seriyi eşitledi! G.Saray A. Efes'i devirdi seriyi eşitledi! 00:37
Teixeira'nın menajerinden flaş sözler! Transferi... Teixeira'nın menajerinden flaş sözler! Transferi... 00:37
İstanbulspor Süper Lig'de! İstanbulspor Süper Lig'de! 00:37
Başkan Erdoğan İstanbulspor'u tebrik etti Başkan Erdoğan İstanbulspor'u tebrik etti 00:36
Fenerbahçe'den İsmail Kartal açıklaması! Fenerbahçe'den İsmail Kartal açıklaması! 00:36