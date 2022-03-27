⚽TÜRKİYE İTALYA MAÇI CANLI İZLE | Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Milli takımın maç saati ve günü ise sorgulanmaya devam ediyor. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda İtalya ile oynanacak hazırlık maçının yayın saati ve hangi kanaldan izleneceğini araştıran futbolseverler için, 'Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye İtalya maçı canlı nasıl izlenir?' sorularının cevabı haberimizde.

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye - İtalya maçı 29 Mart Salı günü saat 21:45'te başlayacak ve MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI CANLI İZLE

⚽A MİLLİ TAKIM'DA HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

A Milli Futbol Takımı, 29 Mart Salı günü İtalya ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Ay-yıldızlı ekip, Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde ilk antrenmanı basına açık olarak gerçekleştirdi. İdman öncesinde Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Ay-yıldızlı ekibi sahada karşıladı ve bir süre sohbet etti.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, gruplar halinde pas çalışmasıyla devam etti. Çabukluk hareketleriyle devam eden idman çift kale maçla tamamlandı. İdman öncesinde teknik direktör Stefan Kuntz çalışma alanlarını kontrol ederek sahada incelemelerde bulundu. Kadroya sonradan dahil olan Salih Özcan da idmanda yer aldı.

Öte yandan, kaleci Uğurcan Çakır ile orta saha oyuncusu Cengiz Ünder'in tedbir amaçlı antrenmana katılmadığı bildirildi.

⚽İTALYA DA KATAR BİLETİ ALAMAMIŞTI

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde İtalya Milli Takımı, Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelmişti. Mücadeleden 1-0'lık skorla mağlup ayrılan Gök Mavililer'in Dünya Kupası umutları da suya düştü.

⚽TÜRKİYE İTALYA MAÇI ADAY KADROSU

KALECİ

👉Altay Bayındır (Fenerbahçe)

👉Sinan Bolat (Gent)

👉Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

DEFANS

👉Mehmet Zeki Çelik (Lille)

👉Mert Müldür (Sassuolo)

👉Çağlar Söyüncü (Leicester City)

👉Kaan Ayhan (Sassuolo)

👉Merih Demiral (Atalanta)

👉Ozan Kabak (Norwich City)

👉Serdar Aziz (Fenerbahçe)

👉Caner Erkin (VavaCars Fatih Karagümrük)

👉Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

ORTA SAHA/ FORVET

👉Abdülkadir Ömür (Trabzonspor)

👉Cengiz Ünder (Marsilya)

👉Yunus Akgün (Adana Demirspor)

👉Berkan Kutlu (Galatasaray)

👉Dorukhan Toköz (Trabzonspor)

👉Orkun Kökçü (Feyenoord)

👉Taylan Antalyalı (Galatasaray)

👉Hakan Çalhanoğlu (Inter)

👉Yusuf Yazıcı (CSKA Moskova)

👉Doğukan Sinik (Fraport TAV Antalyaspor)

👉Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

👉Burak Yılmaz (Lille)

👉Enes Ünal (Getafe)

👉Serdar Dursun (Fenerbahçe)

👉Umut Bozok (Kasımpaşa)