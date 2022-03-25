Haberler A Milli Futbol Takımı İSKOÇYA - TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE | İskoçya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu

İSKOÇYA - TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE | İskoçya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu

Ümit Milli Futbol Takımı, İskoçya'nın ev sahipliği yapacağı maçta mücadele edecek. Teknik direktör Tolunay Kafkas yönetimindeki U21 takımımız, müsabakadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. İskoçya'nın başkenti Edinburgh'taki Tynecastle Park'ta oynanacak karşılaşmada Rumen hakem Andrei Chivulete düdük çalacak. Peki, İskoçya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Karşılaşma öncesi Ümit Milli Futbol Takımı'nın ilk 11'i belli oldu.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2022 Cuma 21:04 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2022 Cuma 21:05
İSKOÇYA - TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE | İskoçya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Ümit Milli Futbol Takımı deplasmanda İskoçya ile karşı karşıya gelecek. İskoçya'nın başkenti Edinburgh'taki Tynecastle Park'ta oynanacak karşılaşmada Rumen hakem Andrei Chivulete düdük çalacak.

İLK 11'LER
İskoçya: Slicker, Ramsey, Doig, Mayo, Welsh, Banks, Fiorini, Leonard, High, Williamson, Middleton

Türkiye: Ersin, Bünyamin, Furkan, Cenk, Cemali, Kartal, Doğucan, Barış Alper, Kerem Atakan, Ali Akman, Tiago Çukur

⚽İSKOÇYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
İskoçya ile Türkiye maçı bu akşam 22.05'te başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak.

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