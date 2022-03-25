İSKOÇYA - TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE | İskoçya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Ümit Milli Futbol Takımı deplasmanda İskoçya ile karşı karşıya gelecek. İskoçya'nın başkenti Edinburgh'taki Tynecastle Park'ta oynanacak karşılaşmada Rumen hakem Andrei Chivulete düdük çalacak.

İLK 11'LER

İskoçya: Slicker, Ramsey, Doig, Mayo, Welsh, Banks, Fiorini, Leonard, High, Williamson, Middleton



Türkiye: Ersin, Bünyamin, Furkan, Cenk, Cemali, Kartal, Doğucan, Barış Alper, Kerem Atakan, Ali Akman, Tiago Çukur

⚽İSKOÇYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İskoçya ile Türkiye maçı bu akşam 22.05'te başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak.