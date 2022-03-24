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TRT 1 İZLE | TRT 1 nasıl izlenir? TRT 1 frekans bilgileri | Portekiz Türkiye maçı

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Portekiz ile Türkiye, 24 Mart Perşembe günü saat 22:45'te kozlarını paylaşacak. TRT 1'den yayınlanacak Portekiz-Türkiye maçı için frekans güncellemesi yapıldı. Peki, TRT 1 nasıl izlenir? İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2022 Perşembe 17:00
TRT 1 İZLE | TRT 1 nasıl izlenir? TRT 1 frekans bilgileri | Portekiz Türkiye maçı

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalindeki Portekiz-Türkiye maçı için frekans güncellemesi yapıldı. Futbolseverler TRT1'i nasıl izleyeceğini merak ediyor. Peki, TRT 1 nasıl izlenir?

TRT 1 NASIL İZLENİR?

Maçın yayıncı kuruluşu TRT'den yapılan açıklamaya göre, UEFA'nın şifresiz yayın hakları kapsamında Portekiz-Türkiye maçının TRT 1'den izlenebilmesi için frekans bilgileri güncellenecek.

UEFA'nın şifresiz yayın hakları Türkiye ile sınırlı olması nedeniyle izleyicilerin Portekiz-Türkiye karşılaşmasını TRT 1 ekranlarında daha kaliteli ve kesintisiz olarak izleyebilmeleri için Türkiye kapsama alanındaki frekans bilgilerini güncellemesi gerekiyor.

Buna göre TRT 1 frekans bilgileri şöyle:

TÜRKSAT 4A

Frekans 11794

Polarizasyon V(Dikey)

Sembol Oranı 30000

FEC 3/4

Portekiz-Türkiye karşılaşması TSİ 22.45'te TRT 1 ve TRT Radyo 1'de canlı yayınla futbolseverlerle buluşacak.

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