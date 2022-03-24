Portekiz - Türkiye maçı CANLI izle! Portekiz Türkiye maçı canlı anlatım | Türkiye maçı izle

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde A Milli Takım'ımız Portekiz ile karşı karşıya geliyor. Milliler bu maçı kazanarak İtalya - Kuzey Makendonya maçının galibiyle karşılaşmak istiyor. Nefes kesen Portekiz - Türkiye maçının canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...







PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇINDA İLK 11'LER

Portekiz: Diogo Costa, Dalot, Danilo, Fonte, Raphael Guerreiro, Moutinho, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Otavio, Diogo Jota, Ronaldo

Türkiye: Uğurcan, Ozan Kabak, Merih, Çağlar, Zeki, Orkun, Hakan, Berkan, Cengiz, Kerem, Burak Yılmaz



PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Portekiz - Türkiye maçı 22:45'te başladı. Kritik müsabaka TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

ÜÇ GALİBİYET

Türkiye, Stefan Kuntz yönetiminde 5. maçına Portekiz karşısında çıktı. Ay-yıldızlılar daha önceki 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik elde ederken, rakip fileleri 11 kez havalandırıp, kalesinde 3 gol gördü.

3. RANDEVU

Ay-yıldızlılar tarihinde 603. kez sahaya çıktı. Türkiye, 99 yılda 326'sı resmi, 276'sı özel 602 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 230 galibiyet, 144 beraberlik ve 228 yenilgi yaşadı. Milliler, toplam 807 gol attı, kalesinde 862 gol gördü.

PORTEKİZ İLE 9. MAÇ

A Milli Takım, Portekiz ile tarihinde 5 resmi 3 kez de özel maç olmak üzere 8 kez karşı karşıya geldi. Milliler, 2 özel mücadelede rakibini devirmeyi başarırken; Portekiz ise 5'i resmi maç olmak üzere 6 karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu. A Milli Takım'ın toplam 8 golüne karşılık Portekiz 16 kez fileleri havalandırdı.

RONALDO 10. FİNAL PEŞİNDE!

Portekiz'in en önemli silahı Cristiano Ronaldo. Messi ile birlikte yıllardır dünya futbolunun fenomen ismi olan CR7, 10. turnuvasına katılmak için mücadele ediyor. 2004'te ülkesi Portekiz'de yapılan Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez Milli formayla mücadele eden Ronaldo, EURO 2016'da finalde sakatlanıp oyundan çıksa da şampiyonluk yaşadı. Milli Takım'da 184 maçta 115 kez fileleri havalandıran 37 yaşındaki CR7 son Dünya Kupası'na katılıp Milli Takım'da görkemli bir turnuva finali yapmayı hedefliyor.

6. KEZ MAÇIMIZI YÖNETİYOR

Portekiz-Türkiye karşılaşmasını Alman Daniel Siebert yönetiyor. Siebert'in yardımcıları Jan Seidel ve Rafael Foltyn oldu. Dördüncü hakem olarak da Sandro Schärer görev aldı. Marco Fritz VAR, Bastian Dankert AVAR olarak görev alıyor. Siebert'le Milliler iki maça çıktı; 2016'daki özel maçta sahamızda Karadağ'ı 1-0, son olarak 16 Kasım 2021'de Dünya Kupası Elemeleri'nde yine aynı rakibimizi 2-1 (d) mağlup ettik. Kulüplerimiz de onunla 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.