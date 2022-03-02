"Hedefimiz Türkiye Kupası"

Kupada bugün Beşiktaş'la kozlarını paylaşacak Kayserispor, güçlü rakibine gözdağı verdi. Kupayı istediklerini belirten teknik direktör Hikmet Karaman, "Ayaklarımızı yere sağlam basıp oyuncularımızı havaya sokmadan ki futbol ciddiyet ister. Avrupa'ya en kısa gidiş yolumuz Türkiye Kupası. Bizim için en güzel şey ve Avrupa'ya gitmenin en kolay yolu şu anda kupadır. Üç rakibi geçeceksin, kupayı alacaksın ve Avrupa'ya gideceksin. Bu kısa yolu gerçekleştirdiğimizde müthiş olacak" dedi.

ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Kayserispor'da bu sezon 4 gol, 3 asistle oynayan Portekizli sağ açık Miguel Cardoso da Beşiktaş karşısında yarı final sözü verdi. 27 yaşındaki tecrübeli futbolcu, "Beşiktaş'a karşı elimizden geleni yapmak istiyoruz. O maç da Türkiye Kupası'nda yarı finale çıkmak adına zor bir maç olacak. Kazanıp Kayseri'ye yarı finalle dönmek istiyoruz" diye iddialı konuştu. Sarı-kırmızılılar, Kara Kartal'ı deplasmanda en son olarak 2011-2012'de mağlup etmişti. Karşılaşma, Kayseri ekibinin 2-0 galibiyetiyle sona ermişti.

KAYSERİ'DE 5 EKSİK VAR

Kupada Beşiktaş'la karşılaşacak olan Kayserispor'da, 5 eksik var. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Yasir Subaşı, Kolovetsios, Mensah, Emrah Başsan ve virüs karantinasındaki kaleci Bilal Bayazit yok.