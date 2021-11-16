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Mert cezalı

A Milli Takımımızda bugün tek eksik bulunuyor. Cebelitarık karşılaşmasında gördüğü kartla cezalı duruma düşen Mert MüldürKaradağ deplasmanında kullanamayacağız. Genç savunmacı haricinde bir eksiğimiz bulunmuyor. Mert, son maçta attığı kafa golüyle ay-yıldızlı ekibimizi Norveç'in 1 averaj üzerine taşımayı başarmıştı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2021 Salı 06:50
Mert cezalı
A Milli Takımımızda bugün tek eksik bulunuyor. Cebelitarık karşılaşmasında gördüğü kartla cezalı duruma düşen Mert MüldürKaradağ deplasmanında kullanamayacağız. Genç savunmacı haricinde bir eksiğimiz bulunmuyor. Mert, son maçta attığı kafa golüyle ay-yıldızlı ekibimizi Norveç'in 1 averaj üzerine taşımayı başarmıştı.
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