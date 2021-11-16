Mert cezalı

A Milli Takımımızda bugün tek eksik bulunuyor. Cebelitarık karşılaşmasında gördüğü kartla cezalı duruma düşen Mert Müldür'ü Karadağ deplasmanında kullanamayacağız. Genç savunmacı haricinde bir eksiğimiz bulunmuyor. Mert, son maçta attığı kafa golüyle ay-yıldızlı ekibimizi Norveç'in 1 averaj üzerine taşımayı başarmıştı.
A Milli Takımımızda bugün tek eksik bulunuyor. Cebelitarık karşılaşmasında gördüğü kartla cezalı duruma düşen Mert Müldür'ü Karadağ deplasmanında kullanamayacağız. Genç savunmacı haricinde bir eksiğimiz bulunmuyor. Mert, son maçta attığı kafa golüyle ay-yıldızlı ekibimizi Norveç'in 1 averaj üzerine taşımayı başarmıştı.