Kaan ve Taylan beklentileri aktardı: 6 puan ve bol gol

Türk futbolunu bekleyen 2 kritik maç öncesinde Kaan Ayhan ile Taylan Antalyalı basının karşısına geçti. İki oyuncu da kalan 2 maçtan 6 puan ve bol gol atmaları gerektiğini söyledi. Kaan Ayhan "Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz. Bunun için 6 puan şart. Çok çalışıyoruz. İlk Cebelitarık maçını biz zorlaştırdık. Onları yenerek Norveç üzerinde bakıyı artırmak istiyoruz" dedi. Taylan Antalyalı ise şunları söyledi: "Son dakikaya kadar mücadele edeceğiz. İki maçı farklı kazanıp, Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. Cebelitarık savunma yapan bir takım. Rakibi mutlaka ciddiye almamız lazım"

ATA'YI ANDILAR

A Milli Futbol Takımı, vefatının 83. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı. Riva'daki tesislerde saat 09.05'te teknik heyet ve futbolcular tam kadro hazırdı. 1 dakikalık saygı duruşunda bulundular.

BİLETLER SATIŞTA

Milli Takımın evinde Cebelitarık ile oynayacağı mücadelenin biletleri dün genel satışa çıktı. 13 Kasım'da Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşmanın genel satışa çıkan biletlerine ilk günden yoğun ilgi olduğu kaydedildi. Futbolcular da stadın dolmasını istiyor.

BİZE FARK GEREKİYOR

Stefan Kuntz idmanlarda öğrencilerine sık sık uyarılarda bulunuyor. Grupta Norveç'in 2 puan ve 5 averaj gerisindeyiz. Alman hoca, olası puan eşitliği durumunda genel averaja bakılacağı için Cebelitarık maçından fark bekliyor. Bunu da öğrencilerine işliyor.

KEYİFLİ ANTRENMAN

Milliler Cebelitarık ve Karadağ maçlarının hazırlıklarını sürdürdü. Ay-yıldızlı futbolcuların bir hayli keyifli olduğu gözlendi. Özellikle duran top çalışmaları neşeli anlara sahne oldu. Sürekli şakalaştılar.

ALTINTOP YAKIN TAKİPTE

Ay-yıldızlıların idmanını, TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da takip etti. Altıntop antrenmanın bir bölümünde teknik direktör Stefan Kuntz ile de konuştu ve milli oyunculara moral verdi.

KUNTZ'A GÜVENİYORUM

Sivasspor'un hocası Rıza Çalımbay'dan Stefan Kuntz'a destek... Çalımbay "Kuntz ile birlikte oynadık. Sonuna kadar yanındayız. Son 2 rakibimiz bizim seviyemizde değil ama yine de ciddi olmalıyız" dedi.

BURAK'A ÖZEL İLGİ

Teknik Direktör Stefan Kuntz, fark beklenen Cebelitarık maçı öncesinde golcüsü Burak Yılmaz ile özel olarak ilgilendi. İkili antrenmanda bir hayli keyifliydi.