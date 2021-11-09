Haberler A Milli Futbol Takımı Tanrıvermiş ile işbirliği 2 maç

Tanrıvermiş ile işbirliği 2 maç

Ay-yıldızlı ekibin teknik kadrosuna dahil olan Tuğberk Tanrıvermiş'in görevi süresi belli oldu. Ekibin şekillenmeye başladığını belirten Stefan Kuntz, "Tuğberk hoca da bizimle bir işbirliği düşüncesinin sonucu olarak burada. Kendisini 2 karşılaşma için ağırlıyoruz. Bahsettiğim gibi Cebelitarık ve Karadağ karşılaşmalarında görev yapacağı bir süreç" açıklamasında bulundu.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2021 Salı 06:50
Tanrıvermiş ile işbirliği 2 maç
Ay-yıldızlı ekibin teknik kadrosuna dahil olan Tuğberk Tanrıvermiş'in görevi süresi belli oldu. Ekibin şekillenmeye başladığını belirten Stefan Kuntz, "Tuğberk hoca da bizimle bir işbirliği düşüncesinin sonucu olarak burada. Kendisini 2 karşılaşma için ağırlıyoruz. Bahsettiğim gibi Cebelitarık ve Karadağ karşılaşmalarında görev yapacağı bir süreç" açıklamasında bulundu.
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