Tanrıvermiş ile işbirliği 2 maç

Ay-yıldızlı ekibin teknik kadrosuna dahil olan Tuğberk Tanrıvermiş'in görevi süresi belli oldu. Ekibin şekillenmeye başladığını belirten Stefan Kuntz, "Tuğberk hoca da bizimle bir işbirliği düşüncesinin sonucu olarak burada. Kendisini 2 karşılaşma için ağırlıyoruz. Bahsettiğim gibi Cebelitarık ve Karadağ karşılaşmalarında görev yapacağı bir süreç" açıklamasında bulundu.
Ay-yıldızlı ekibin teknik kadrosuna dahil olan Tuğberk Tanrıvermiş'in görevi süresi belli oldu. Ekibin şekillenmeye başladığını belirten Stefan Kuntz, "Tuğberk hoca da bizimle bir işbirliği düşüncesinin sonucu olarak burada. Kendisini 2 karşılaşma için ağırlıyoruz. Bahsettiğim gibi Cebelitarık ve Karadağ karşılaşmalarında görev yapacağı bir süreç" açıklamasında bulundu.