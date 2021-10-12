Çağlar ve Orkun ilk 11’e girdiler

Serdar Aziz'in yerine cezası sona eren Çağlar Söyüncü forma buldu. Kuntz orta sahada da bir değişiklik yaptı. Geçtiğimiz maçta 11'de sahaya sürdüğü Ozan Tufan'ın yerine Letonya deplasmanında Orkun Kökçü mücadeleye başladı.

CENGİZ ÜNDER BOŞ GEÇMEDİ

Ay-Yıldızlı ekibin kuşkusuz en formda ismi olan Cengiz Ünder, Letonya deplasmanında da fazla mesaideydi. Grup maçlarında 2 gol, 2 asistle oynayan 24 yaşındaki futbolcu dün de Letonya karşısında etkiliydi. Sağ kanadı çok iyi kullanan Cengiz Ünder, yenik duruma düştüğümüz maçta Serdar Dursun'un attığı golde asisti yapan isim oldu.