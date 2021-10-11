Letonya Türkiye maçı CANLI SKOR (Letonya Türkiye canlı izle)

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 7. maçında Norveç ile 1-1 berabere kalan A Milli Futbol Takımı'mız 8. maçında deplasmanda Letonya ile kozlarını paylaşıyor. Millilerimiz, bu maçtan mutlak 3 puan çıkarmayı hedefliyor.

LETONYA-TÜRKİYE MAÇI 11'LERİ

LETONYA: Ozols, Savalnieks, Cernomordijs, Dubra, Jurkovskis, Zjuzins, Emsis, Jaunzems, Uldrikis, Ciganiks, Gutkovskis

TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Caner, Berat, Orkun, Cengiz, Hakan, Kerem, Burak

LETONYA-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Letonya- Türkiye karşılaşması Daugava Stadı'nda saat TSİ 21.45'te başladı ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Müsabakayı İsveçli hakem Andreas Ekberg yönetiyor.

KUNTZ'DAN 2 DEĞİŞİKLİK

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında Letonya'ya konuk olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz, grupta son oynanan Norveç karşılaşmasına göre ilk 11'de biri zorunlu 2 değişiklik yaptı.

Kuntz, Norveç maçında ilk 11'de yer alan Serdar Aziz ve Ozan Tufan'ın yerine Çağlar Söyüncü ve Orkun Kökçü'ye ilk 11'de şans verdi. Serdar Aziz, Norveç maçında yaşadığı sakatlığın ardından aday kadrodan çıkarılmıştı.

Kart cezası sona eren Çağlar Söyüncü ilk 11'deki yerini aldı.

Ay-yıldızlı ekip sahaya, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Berat Özdemir, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu ve Burak Yılmaz ilk 11'iyle çıktı.

Milli takımda Sinan Bolat, Altay Bayındır, Ozan Tufan, Berkan Kutlu, Halil Dervişoğlu, Yusuf Yazıcı, Rıdvan Yılmaz, Ozan Kabak, Mert Müldür, Serdar Dursun, Abdülkadir Ömür ve Kaan Ayhan ise yedekler arasında yer aldı.

Taylan Antalyalı ise maç kadrosunda yer almadı.

TÜRK TARAFTARLAR MİLLİ TAKIM'I YALNIZ BIRAKMADI

A Milli Takım'ın, Letonya ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada tribünlerde Türk taraftarlar da yer aldı.

Karşılaşmayı yaklaşık 2 bin 500 taraftar tribünde izledi.

İki doz aşılı ya da PCR testi yaptıran taraftarlar tribündeki yerini alabildi.