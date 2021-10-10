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Christoph Daum'dan Stefan Kuntz ve A Millli Futbol Takımı sözleri! "İntihar görevi..."

Son dakika haberi... Bir dönem ülkemizde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'u da çalıştıran Alman teknik direktör Christoph Daum, Stefan Kuntz hakkında konuştu. Daum yaptığı konuşmada, "Kuntz ile göreve gelmeden önce konuştum. Bunun mutlak bir 'intihar' görevi olduğunu ve ona göre görevi kabul etmesi gerektiğini söyledim." dedi. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2021 Pazar 14:06
Christoph Daum'dan Stefan Kuntz ve A Millli Futbol Takımı sözleri! "İntihar görevi..."

Türkiye'de Fenerbahçe, Beşiktaş, Bursaspor'u çalıştıran ünlü Alman teknik adam Christoph Daum, Bild'de konuk olduğu "Lage der Liga" programında konuştu.

Daum, A Milli Takımın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz ile ilgili gelen soruya, "Kuntz ile göreve gelmeden önce konuştum. Bunun mutlak bir 'intihar' görevi olduğunu ve ona göre görevi kabul etmesi gerektiğini söyledim." dedi.

"Kuntz'a bir tavsiye verecek olsam..." diyerek sözlerini sürdüren Daum, "Almanya U21 Milli Takımı'ndan sonra Türk Milli Takımı'na değil bir kulüp takımından gelen teklifi kabul etmesini söylerdim." ifadelerini kullandı.

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