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Letonya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | A Milli Takım haberleri

Letonya Türkiye maçı: 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 7. maçında Norveç ile 1-1 berabere kalan A Milli Futbol Takımı'mız 8. maçında deplasmanda Letonya'ya le kozlarını paylaşacak. Futbolseverler, Letonya Türkiye maçının tarihini ve hangi kanalda olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Letonya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm bilgiler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2021 Cumartesi 22:27
Letonya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | A Milli Takım haberleri

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki 7. maçında Norveç'le 1-1 berabere kalan A Milli Takım'ımız, 8. maçında ise Letonya ile karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlılar, rakibiyle grupta oynadığı ilk maçtan 3-3'lük beraberlikle ayrılmıştı. Milliler hem rövanşı almak hem de Dünya Kupası umudunu sürdürmek için Letonya'yı mağlup etmekten başka bir ihtimali düşünmüyor.

LETONYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Letonya-Türkiye maçı 11 Ekim Pazartesi saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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