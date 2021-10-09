İşte kupa şöleni

TURKUVAZ Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur programı açıklandı. Giresun, bu turu bay geçerek 4. tura yükselmişti. Maçlar, tek maç eleme usulüne göre 26, 27 ve 28 Ekim'de oynanacak.



26 EKİM SALI:

13.00: A.Gücü-Soma

14.00: Bolu-Çarşamba

14.00: Eyüp-Buca 1928

14.00: Akhisar-Bergama Bld.

15.30: Altay-B.Derince

18.00: Y.Samsun-1922 Konya

20.45: Adana-Adıyaman

27 EKİM ÇARŞAMBA:



13.00: Kocaeli-Bayburt Öİ

13.00:24Erzincan—52 Ordu

13.00: H.Trabzon-Düzce

13.00: Van-Zonguldak

13.30: Ankara Demir-Yomra

13.30 K.Gücü-Ağrı

13.30 Etimesgut Bld.-Kahta

13.30 Serik Bld.-Pazar

13.30 Kırşehir-Darıca

14.00 Afyon-Sivas Bld.

14.00 Amed-Tarsus İY

14.00 Ankara-İnegöl

14.00: Balıkesir-A.Kestel

14.00: Bodrum-Isparta

14.00: Çorum-Arnavutköy Bld.

14.00: Denizli-Şile

14.00: Eskişehir-Iğdır

14.00 İstanbul-E.Velimeşe

14.00 Kırklareli-Osmaniye

14.00 Manisa FK-Fatsa Bld.

14.00: Menemen-K.Yaka

14.00: Bandırma-Çankaya

14.00: Sarıyer-Edirne

14.00: Karacabey Bld.-Ş.Urfa

14.00: Turgutlu-Mardin

14.00: Uşak-Nevşehir Bld.

15.30: BB Erzurum-Nazilli Bld.

18.00: Bursa-Ceyhan

20.45: Kayseri-A.Hopa

28 EKİM PERŞEMBE:



13.00: Ümraniye-K.Maraş

14.00: Altınordu-B.Çekmece

14.00: G.Birliği-Pendik

14.00: Tuzla-Aksaray

15.30: Sakarya-Karaköprü Bld.

18.00: Antalya-Diyarbekir

20.45: Adana Demir-Niğde