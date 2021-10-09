İşte kupa şöleni

TURKUVAZ Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur programı açıklandı. Giresun, bu turu bay geçerek 4. tura yükselmişti. Maçlar, tek maç eleme usulüne göre 26, 27 ve 28 Ekim'de oynanacak.
26 EKİM SALI:
13.00: A.Gücü-Soma
14.00: Bolu-Çarşamba
14.00: Eyüp-Buca 1928
14.00: Akhisar-Bergama Bld.
15.30: Altay-B.Derince
18.00: Y.Samsun-1922 Konya
20.45: Adana-Adıyaman
27 EKİM ÇARŞAMBA:
13.00: Kocaeli-Bayburt Öİ
13.00:24Erzincan—52 Ordu
13.00: H.Trabzon-Düzce
13.00: Van-Zonguldak
13.30: Ankara Demir-Yomra
13.30 K.Gücü-Ağrı
13.30 Etimesgut Bld.-Kahta
13.30 Serik Bld.-Pazar
13.30 Kırşehir-Darıca
14.00 Afyon-Sivas Bld.
14.00 Amed-Tarsus İY
14.00 Ankara-İnegöl
14.00: Balıkesir-A.Kestel
14.00: Bodrum-Isparta
14.00: Çorum-Arnavutköy Bld.
14.00: Denizli-Şile
14.00: Eskişehir-Iğdır
14.00 İstanbul-E.Velimeşe
14.00 Kırklareli-Osmaniye
14.00 Manisa FK-Fatsa Bld.
14.00: Menemen-K.Yaka
14.00: Bandırma-Çankaya
14.00: Sarıyer-Edirne
14.00: Karacabey Bld.-Ş.Urfa
14.00: Turgutlu-Mardin
14.00: Uşak-Nevşehir Bld.
15.30: BB Erzurum-Nazilli Bld.
18.00: Bursa-Ceyhan
20.45: Kayseri-A.Hopa
28 EKİM PERŞEMBE:
13.00: Ümraniye-K.Maraş
14.00: Altınordu-B.Çekmece
14.00: G.Birliği-Pendik
14.00: Tuzla-Aksaray
15.30: Sakarya-Karaköprü Bld.
18.00: Antalya-Diyarbekir
20.45: Adana Demir-Niğde