Hedef dünyada ilk 10

Futbol Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yöneticisi Hamit Altıntop da toplantıda önemli sözler sarfetti. Kuntz'un burada olmasının sebeplerini sıralayan Altıntop, "Hedeflediğimiz modern, hızlı futbol, oyun içinde değişken sistemi tercih ettiği için burada. Hocayla beraber buraya Alman ekolü getirmek gibi bir düşüncemiz yok. Bizim coğrafyamız, insanımız farklı. Milli takımın en büyük sorumluluğu, teknik direktör eğitimi, kulüplere doğru çalışma metotlarını sunması ve bunların denetlenmesi. A Milli Takım hocamız alt yaş milli takım hocalarımızla da futbol tartışacak. Sadece saha içi değil, saha dışında da çalışacağız" dedi. Altıntop, sözlerine şöyle devam etti: "Kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerimiz var. Kısa vadede Dünya Kupası, orta vadede Avrupa Şampiyonası'na kesinlikle katılmamız gerek. Uzun vadede de FIFA sıralamasında ilk 15'i, 10'u zorlamak."

ALTINTOP'TAN O TALEBE TEPKİ

Türk pasaportu olan ve iyi futbol oynayan herkese kapımız açık" diyen Hamit Altıntop, "Ancak, 'Biz A Milli Takım'a geliriz ve banko oynarız' talepleri oldu. Bu dünyanın en saçma şeyi. İsim vermek istemiyorum ama böyle bir şey talep edilebilir mi? Kendi takımında garantin yok!" dedi. Altıntop, prim sistemi için de şunları söyledi: "Prim sisteminin hocayla hiç alakası olmayacak. Başkan ve yönetim kurulunun kararıyla bir prim sistemi olacak ama her şey çok şeffaf olacak, pazarlığa açık olmayacak."