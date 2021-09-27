SON DAKİKA SPOR HABERİ - Şenol Güneş'ten flaş karar! Geri dönüyor...

Milli Takım'ımızın EURO 2020 ve 2022 Dünya Kupası elemelerinde oynadığı futbol ve alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Şenol Güneş ile yollar ayrılmıştı. Şenol Güneş'in yerine ise geçtiğimiz günlerde Stefan Kuntz göreve getirilmişti.

ŞENOL GÜNEŞ 4 TAKIMI REDDETTİ

Milli takımdan ayrıldıktan sonra Süper Lig'de birçok takımdan teklif alan Şenol Güneş'in yeni adresi belli oluyor. Akşam'ın haberine göre; Başakşehir, Çaykur Rizespor, Göztepe ve Yeni Malatyaspor'dan gelen teklifleri reddeden Şenol Güneş, bir süre Türkiye'de takım çalıştırmak istemiyor.