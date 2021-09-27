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SON DAKİKA SPOR HABERİ - Şenol Güneş'ten flaş karar! Geri dönüyor...

Son dakika spor haberi... Alınan kötü sonuçlar sonrası yolların ayrıldığı tecrübeli çalıştırıcı Şenol Güneş'in yeni adresi merak konusu olmuştu. Milli takımdan ayrıldıktan sonra Başakşehir, Rizespor, Göztepe ve Yeni Malatyaspor'dan teklif aldığı bilinen Güneş'in yeni takımı belli oluyor. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2021 Pazartesi 13:35
SON DAKİKA SPOR HABERİ - Şenol Güneş'ten flaş karar! Geri dönüyor...

Milli Takım'ımızın EURO 2020 ve 2022 Dünya Kupası elemelerinde oynadığı futbol ve alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Şenol Güneş ile yollar ayrılmıştı. Şenol Güneş'in yerine ise geçtiğimiz günlerde Stefan Kuntz göreve getirilmişti.

SON DAKİKA SPOR HABERİ - Şenol Güneş'ten flaş karar! Geri dönüyor...

ŞENOL GÜNEŞ 4 TAKIMI REDDETTİ
Milli takımdan ayrıldıktan sonra Süper Lig'de birçok takımdan teklif alan Şenol Güneş'in yeni adresi belli oluyor. Akşam'ın haberine göre; Başakşehir, Çaykur Rizespor, Göztepe ve Yeni Malatyaspor'dan gelen teklifleri reddeden Şenol Güneş, bir süre Türkiye'de takım çalıştırmak istemiyor.

SON DAKİKA SPOR HABERİ - Şenol Güneş'ten flaş karar! Geri dönüyor...

YİNE UZAK DOĞU'YA GİDEBİLİR
2002 Dünya Kupası'nda milli takımımızla 3.'lük yaşayan Şenol Güneş, turnuva sonrası Uzak Doğu'daki popülaritesini artırmış ve 2007-2009 yılları arasında Güney Kore'nin FC Seoul takımını çalıştırmıştı. Şenol Güneş'in herhangi bir yabancı milli takımdan teklif almaması halinde bu coğrafyadan bir takımla anlaşma sağlayabileceği iddia ediliyor.

SON DAKİKA SPOR HABERİ - Şenol Güneş'ten flaş karar! Geri dönüyor...

ŞENOL GÜNEŞ'İN ÖNCELİĞİ MİLLİ TAKIM
Öte yandan daha önce yaptığı açıklamada 'Milli takım benim için en ideal yer' diyen Şenol Güneş, yabancı milli takım çalıştırma fikrine sıcak bakıyor.

SON DAKİKA SPOR HABERİ - Şenol Güneş'ten flaş karar! Geri dönüyor...

32 MAÇTA 1,72 PUAN ORTALAMASI
18 Mart 2019 tarihinde A Milli Futbol Takımımızdaki 2. dönemine başlayan Şenol Güneş, ay-yıldızlılarla çıktığı 32 maçta 1,72 puan ortalaması yakalamıştı. Şenol Güneş'in sözleşmesi 10 Eylül 2021 tarihinde feshedilmişti.

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