Kuntz dönemi

Şenol Güneş'le yollarını ayıran A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oluyor. TFF'nin bu konuda tam yetki verdiği Hamit Altıntop'un, alternatifler arasında yer alan 58 yaşındaki çalıştırıcıyla büyük ölçüde anlaşma sağladığı belirtildi. 1995-1996 sezonunda Beşiktaş forması giyen ve 2016'dan bu yana Almanya U21 Takımı'nı çalıştıran Kuntz görüşmeleri tamamlamak için İstanbul'a geldi. Prensipte anlaşılan hoca, daha sonra ülkesine dönüş yaptı. Son kararı ise TFF Başkanı Nihat Özdemir'in vereceği belirtildi.
ALMAN YILDIZLARI YETİŞTİRDİ
Stefan Kuntz, teknik direktörlük kariyerine 1999'da Borussia Neunkirchen'de başladı. Daha sonra Karlsruhe, Mannheim LR Ahlen gibi takımları çalıştıran Kuntz, Kaiserslautern'de yönetim kurulu üyeliği yaptı. 2016'da Almanya U21 Takımı'nın başına geçen başarılı isim, 53 maçta 38 galibiyet, 8 yenilgi ve 7 beraberlik elde etti. İki şampiyonluğu bulunan Kuntz, Almanya Milli Takımı'nda forma giyen Werner, Sane ve Gnabry gibi isimleri yetiştirdi.
LÖW'ÜN YERİNE ADI ANILDI
Kuntz'un adı, Löw'ün görevi bırakması sonrasında A Milli Takım için geçti. Fakat daha sonra Hansa Flick tercih edildi. Başarılı hoca 2020 Tokyo'da Olimpik Milli Futbol Takımı'nı çalıştırdı
İKİ KEZ KUPA KAZANDIRDI
Almanya U21'de beş yıldır görev yapan 58 yaşındaki hoca, 2016-17 ve 2020- 21'de Avrupa şampiyonluğu yaşadı. 2018-19'da ise finalde İspanya'ya mağlup oldu.
Şenol Güneş'le yollarını ayıran A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oluyor. TFF'nin bu konuda tam yetki verdiği Hamit Altıntop'un, alternatifler arasında yer alan 58 yaşındaki çalıştırıcıyla büyük ölçüde anlaşma sağladığı belirtildi. 1995-1996 sezonunda Beşiktaş forması giyen ve 2016'dan bu yana Almanya U21 Takımı'nı çalıştıran Kuntz görüşmeleri tamamlamak için İstanbul'a geldi. Prensipte anlaşılan hoca, daha sonra ülkesine dönüş yaptı. Son kararı ise TFF Başkanı Nihat Özdemir'in vereceği belirtildi.