Hollanda - Türkiye maçı sonrası Van Dijk'a Klopp'tan telefon! "Bana topallamadığın video gönder"

Hollanda - Türkiye maçının son dakikalarında kısa süreli sakatlık yaşayan Virgil Van Dijk, hocası Klopp'u fena halde korkuttu.

Klopp, maç sonrası Liverpool internet sitesine yaptığı konuşmada, Van Dijk ile sakatlığına ilişkin sorduğu soruları ve yıldız ismin verdiği cevabı açıkladı.

Klopp yaptığı konuşmada, "Virgil'in yaşadığı durum, benim için korkutucu bir olaydı. Nedenini tahmin edebilirsiniz. Maçtan sonra ona mesaj gönderdim. İyi misin? Dedim ve bana 'Evet' dedi. Yüzde 100 mü? dedim, 'Yüzde 200' dedi. Bende, ozaman bana topallamadığın bir videonu gönder." dedi.

"PATRON BEN İYİYİM"

Maç sonrası Vrgil beni telefonla aradı ve ,"Patron, ben iyiyim! Dedi. Ozaman neden topallıyorsun? dedim. 'Eşim de senin gibi davranıyor ama ben iyiyim'" dedi.