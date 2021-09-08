‘Sonuç bize de sürpriz oldu’

Hollanda milli takım hocası Louis van Gaal, 6-1 galibiyetin kendilerini de şaşırttığını söyledi. Louis van Gaal "Kazanmayı istiyorduk, bekliyorduk ancak bu kadar farklı bir galibiyeti biz de aklımızdan geçirmemiştik. Türkiye gibi bir takıma karşı böyle bir skor almak moral olarak esktra bir kazanç demektir" diye konuştu.
Hollandamilli takım hocası Louis van Gaal, 6-1 galibiyetin kendilerini de şaşırttığını söyledi. Louis van Gaal "Kazanmayı istiyorduk, bekliyorduk ancak bu kadar farklı bir galibiyeti biz de aklımızdan geçirmemiştik. Türkiye gibi bir takıma karşı böyle bir skor almak moral olarak esktra bir kazanç demektir" diye konuştu.