Zoru seviyoruz

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hollanda maçı öncesi umut dolu sözler sarfetti. Gruptaki liderliklerini son maça kadar sürdürmek istediklerinin altını çizen Şenol Güneş, "İyi oynamamıza rağmen Letonya ve Karadağ karşısında yitirdiğimiz 4 puan çok büyük kayıptı. Ancak buna rağmen ilk sıradaki yerimizi korumayı başardık. Bizim gibi liderlik hesapları yapan Hollanda karşısında alacağımız bir galibiyet belki de finallere giden yolda çok büyük bir avantaj sağlayacak" ifadelerini kullandı. Oyuncularına duyduğu güveni de dile getiren tecrübeli hoca, "Bizim çocukların güçlü takımlara karşı yüksek motivasyon ile oynama gibi bir durumu var. Ben onların sahada gerekeni yapacaklarına inanıyorum. Cebelitarık karşısında daha farklı bir galibiyetle averajımızı da daha iyi yerlere çekebilirdik ama olmadı. Puan farklıyla grubu lider tamamlayıp, Dünya Kupası'na direkt katılmak tabii ki daha ayrıcalıklı olacaktır" açıklamalarında bulundu.