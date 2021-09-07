Son dakika spor haberi: İşte A Milli Takım'ımızın grubunda puan durumu

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'mız, Johan Cruyff (Amsterdam) Arena'da konuk olduğu Hollanda'ya 5-0 mağlup olarak liderliğini rakibine kaybetti. Gruptaki diğer maçta Norveç, Cebelitarık'ı 4-1'lik skorla geçerken, Karadağ evinde Letonya ile 0-0 berabere kaldı.
İşte G Grubu'ndaki güncel puan durumu:
1- HOLLANDA: 13 PUAN
2- NORVEÇ: 13 PUAN
3- TÜRKİYE: 11 PUAN
4- KARADAĞ: 8 PUAN
5- LETONYA: 5 PUAN
6-CEBELİTARIK: 0 PUAN
MİLLİLERİN KALAN MAÇLARI HANGİLERİ?
A Milli Takım'ımızın grupta kalan maçları ise şu şekilde:
Norveç
Letonya (D)
Cebelitarık
Karadağ (D)