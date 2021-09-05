Hollanda Türkiye maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

EURO 2020'de beklenen başarıyı yakalayamayan A Milli Takım'ımızda, gözler 2022 Dünya Kupasına çevrildi. Milliler dev turnuvaya katılmak için 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele ediyor. G grubunda yarışı sürdüren A Milli Takım'ımız, grubun güçlü takımlarından Hollanda ile kozlarını paylaşacak. İlk maçı 4-2 kazanan Bizim Çocuklar, yeniden bu başarıyı göstermenin peşinde.

HOLLANDA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hollanda - Türkiye maçı 7 Eylül Salı akşamı oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

DANIELE ORSATO YÖNETECEK

A Milli Futbol Takımı ile Hollanda arasında oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 6. maçını, İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Orsato'nun yardımcılıklarını Fabiano Preti ve Alessandro Giallatini üstlenecek. Maurizio Mariani, video yardımcı hakem olarak görev yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Daniele Doveri olacak.