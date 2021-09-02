Son dakika spor haberi: Türkiye Karadağ maçında Milli takımı yıkan detay! Altay Bayındır...

Başarılı file bekçisi açıklamasında, "Böyle bir maçtan galip gelemediğimiz için üzgünüz ama hala grup lideriyiz. Frikikte üç kişilik bir baraj oldu, orada bir anlaşmazlık oldu. Hepimiz için tecrübe oldu, tecrübeye artık böyle bir seviyede yer yok.