Son dakika spor haberi: Türkiye Karadağ maçında Milli takımı yıkan detay! Altay Bayındır...

ALTAY'DAN AÇIKLAMA: ANLAŞMAZLIK OLDU
Maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Altay Bayındır, 90+7'de yenen gol öncesinde takım arkadaşlarıyla bir anlaşmazlık yaşadıklarını söyledi.
Başarılı file bekçisi açıklamasında, "Böyle bir maçtan galip gelemediğimiz için üzgünüz ama hala grup lideriyiz. Frikikte üç kişilik bir baraj oldu, orada bir anlaşmazlık oldu. Hepimiz için tecrübe oldu, tecrübeye artık böyle bir seviyede yer yok.
Hala grup lideriyiz, bizler profesyonel futbolcuyuz, önümüzdeki maça konsantre şekilde çıkacağız. Hatalarımızı doğrularımızı içeride tartışacağız." ifadelerini kullandı.