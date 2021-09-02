Haberler A Milli Futbol Takımı Son dakika spor haberi: Türkiye Karadağ maçında Milli takımı yıkan detay! Altay Bayındır...

Son dakika spor haberi: Türkiye Karadağ maçında Milli takımı yıkan detay! Altay Bayındır...

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Türkiye, 2 farklı öne geçtiği maçta Karadağ'la 2-2 berabere kaldı. 90+7. dakikada serbest vuruştan yediğimiz golde Milli kaleci Altay'ın bağırarak ısrarlı bir şekilde 4'lü baraj istemesine rağmen takım arkadaşlarının 3'lü baraj kurması karşılaşmaya damga vurdu. Bu olay sonrası Altay Bayındır sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar ve yapılan yorumlardan bazıları...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2021 Perşembe 09:23
Son dakika spor haberi: Türkiye Karadağ maçında Milli takımı yıkan detay! Altay Bayındır...

Karadağ ile Vodafone Park'ta 2-2 berabere kalarak 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ciddi bir kayıp yaşayan A Milli Futbol Takımı'nda Altay Bayındır'ın 90+7'de yenen gol öncesi yaptığı uyarının gerçekleşmemesi, millilerin kritik 2 puan bırakmasına sebep oldu.

Son dakika spor haberi: Türkiye Karadağ maçında Milli takımı yıkan detay! Altay Bayındır...

Karşılaşmanın uzatmalarının son dakikasında Karadağ, ceza sahasının sağ köşesinden serbest vuruş kazandı. Vuruş öncesi baraj kurduran Altay Bayındır, takım arkadaşlarından 4 kişilik bir baraj oluşturmasını istedi ancak milliler, başarılı kalecinin bu uyarısını dikkate almadı.

Son dakika spor haberi: Türkiye Karadağ maçında Milli takımı yıkan detay! Altay Bayındır...

Takım arkadaşlarından ısrarla 4 kişilik baraj isteyen Altay'ın bu talebi yanıtsız kalınca topun başındaki Radunovic'in vuruşu ağlarla buluştu ve Karadağ skoru 2-2'ye getirerek maçtan 1 puan almayı başardı.

Son dakika spor haberi: Türkiye Karadağ maçında Milli takımı yıkan detay! Altay Bayındır...

ALTAY'DAN AÇIKLAMA: ANLAŞMAZLIK OLDU

Maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Altay Bayındır, 90+7'de yenen gol öncesinde takım arkadaşlarıyla bir anlaşmazlık yaşadıklarını söyledi.

Son dakika spor haberi: Türkiye Karadağ maçında Milli takımı yıkan detay! Altay Bayındır...

Başarılı file bekçisi açıklamasında, "Böyle bir maçtan galip gelemediğimiz için üzgünüz ama hala grup lideriyiz. Frikikte üç kişilik bir baraj oldu, orada bir anlaşmazlık oldu. Hepimiz için tecrübe oldu, tecrübeye artık böyle bir seviyede yer yok.

Son dakika spor haberi: Türkiye Karadağ maçında Milli takımı yıkan detay! Altay Bayındır...

Hala grup lideriyiz, bizler profesyonel futbolcuyuz, önümüzdeki maça konsantre şekilde çıkacağız. Hatalarımızı doğrularımızı içeride tartışacağız." ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberi: Türkiye Karadağ maçında Milli takımı yıkan detay! Altay Bayındır...

Bir sonraki maça konsantre olacaklarını belirten Altay, "Biz hocamızla ne gerekiyorsa konuşacağız. Maç içinde her şey olabiliyor. Seyirci sesinde fazla diyalog da kuramıyorsun. Anlaşmazlıklar da olabiliyor. Grup lideriyiz. Üzüldük. Üzüntüyü bu akşam da bırakıp yarın önümüzdeki maça motive olup yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Son dakika spor haberi: Türkiye Karadağ maçında Milli takımı yıkan detay! Altay Bayındır...

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yaşanan bu olay sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı ve milli kaleciyi eleştirenler de oldu destek olanlar da...

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