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Şenol Güneş Türkiye Karadağ maçı öncesinde konuştu!

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız G grubunda 4. maçına çıkıyor. İlk 3 maçında 7 puan toplayan millilerimiz 6 puanı bulunan Hollanda ve Norveç'in önünde lider konumda bulunuyor. Bir başka 6 puanlı takım olan Karadağ ile karşılaşacak millilerimizde teknik direktör Şenol Güneş, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. İşte Güneş'in o sözleri...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2021 Çarşamba 21:06 Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2021 Çarşamba 21:10
Şenol Güneş Türkiye Karadağ maçı öncesinde konuştu!

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız G grubunda 4. maçına çıkıyor. İlk 3 maçında 7 puan toplayan millilerimiz 6 puanı bulunan Hollanda ve Norveç'in önünde lider konumda bulunuyor.

Bir başka 6 puanlı takım olan Karadağ ile karşılaşacak millilerimizde teknik direktör Şenol Güneş, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Güneş'in o sözleri;

Milli oyuncularımız, Halil de dahil hiçbiri buraya gelemedi.

Hedefimiz Dünya Kupası. Katar'da olmak istiyoruz. Her maç 3 puan. Kazanmak istiyoruz, kazanmak için de hep birlikte takım olarak yeteneğimizi, karakterimizi, inancımızı, heyecanımızı sahaya koyacağız.

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