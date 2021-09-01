Şenol Güneş Türkiye Karadağ maçı öncesinde konuştu!

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız G grubunda 4. maçına çıkıyor. İlk 3 maçında 7 puan toplayan millilerimiz 6 puanı bulunan Hollanda ve Norveç'in önünde lider konumda bulunuyor.

Bir başka 6 puanlı takım olan Karadağ ile karşılaşacak millilerimizde teknik direktör Şenol Güneş, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Güneş'in o sözleri;

Milli oyuncularımız, Halil de dahil hiçbiri buraya gelemedi.



Hedefimiz Dünya Kupası. Katar'da olmak istiyoruz. Her maç 3 puan. Kazanmak istiyoruz, kazanmak için de hep birlikte takım olarak yeteneğimizi, karakterimizi, inancımızı, heyecanımızı sahaya koyacağız.