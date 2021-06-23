Haberler A Milli Futbol Takımı Son dakika spor haberi: Şenol Güneş ve Uğurcan Çakır'a hakaret edenlere cezai işlem!

Son dakika spor haberi: Şenol Güneş ve Uğurcan Çakır'a hakaret edenlere cezai işlem!

Son dakika spor haberleri... 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) sırasında A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Trabzonspor ve Milli Takım'ın kalecisi Uğurcan Çakır'a hakaret edenler hakkında cezai işlem başlatıldı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2021 Çarşamba 13:37
Son dakika spor haberi: Şenol Güneş ve Uğurcan Çakır'a hakaret edenlere cezai işlem!

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, EURO 2020 turnuvası sırasında Trabzonspor ve A Milli Takım'ın kalecisi Uğurcan Çakır ile A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e yapılan hakaret içerikli paylaşımlara kayıtsız kalmadı.

Sabah'ta yer alan habere göre Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, sosyal medyada Uğurcan Çakır ve Şenol Güneş'e hakaret ettikleri belirlenen 7 şahıs hakkında işlem başlattı. Şahıslardan 4'ü İstanbul'da olmak üzere diğerlerinin Antalya, Malatya ve İzmir'de ikamet ettikleri belirlendi. Belirlenen kişilere cezai işlem başlatıldığı belirtildi.

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