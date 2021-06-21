Haberler A Milli Futbol Takımı Son dakika EURO 2020 haberleri | İsviçre Türkiye maçında Kerem Aktürkoğlu'nun görüntüsü dikkat çekti!

Son dakika haberleri | maçında Kerem Aktürkoğlu'nun görüntüsü dikkat çekti!

'de A Grubu'nda mücadele eden Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız Avrupa Şampiyonası'ndan puan alamadan elendi. İtalya karşısında 3-0, karşısında 2-0 mağlup olan millilerimiz İsviçre maçından da sahadan 3-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Turnuvada hiç süre alamayan Kerem Aktürkoğlu'nun ve 'nun İsviçre maçındaki görüntüleri ise dikkat çekti.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 09:19 Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 09:22
Son dakika EURO 2020 haberleri | İsviçre Türkiye maçında Kerem Aktürkoğlu'nun görüntüsü dikkat çekti!

Teknik Direktörü , İsviçre maçında sakatlığı sebebiyle Umut'un yerine Mert'e ilk 11'de görev verirken; geçtiğimiz maç ön liberoda oynattığı Okay'ın yerine 'ı kaydırırken, 'ı da stopere monte etti. Güneş, geçtiğimiz maç 11 oynayan 'ın yerine ise 'a görev verdi. Yıldız oyuncu 'de ilk kez 11'de şans bulmuş oldu.

Karşılaşmada tribünler de bir önceki maça göre boş kaldı. A Milli Takımın A Grubunun 2'nci maçında karşılaştığı maçına göre tribünlerde ilgi az olurken, rakip İsviçre'yi ise çok az sayıda taraftar takip etti.

TARİHTE YEDİĞİMİZ EN ERKEN GOL OLDU

İsviçre 6. dakikada ile golü buldu. Milliyet'te yer alan habere göre, Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası tarihinde yediği en erken golü İsviçre forması giyen Haris Seferovic kaydetti. 26. dakikada İsviçre'de Shaqiri ceza sahasıdan kaleyi yokladı ve topu ağlarımızla buluşturdu.

Oynanan futbol sonrası eleştiri okları Şenol Güneş'e çevrildi. Kadro tercihleri eleştirilen Şenol Güneş'in özellikle Kerem'i İsviçre maçından tribüne göndermesi tepki çekti.

KEREM'İN GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ

Kerem Aktürkoğlu'nun kulübedeki görüntüsü dikkat çekti. Çok sayıda taraftar yorumda bulundu.

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