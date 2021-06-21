Son dakika EURO 2020 haberleri | İsviçre Türkiye maçında Kerem Aktürkoğlu'nun görüntüsü dikkat çekti!

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, İsviçre maçında sakatlığı sebebiyle Umut'un yerine Mert'e ilk 11'de görev verirken; geçtiğimiz maç ön liberoda oynattığı Okay'ın yerine Kaan Ayhan'ı kaydırırken, Merih Demiral'ı da stopere monte etti. Güneş, geçtiğimiz maç 11 oynayan Kenan Karaman'ın yerine ise İrfan Can'a görev verdi. Yıldız oyuncu İrfan Can Kahveci EURO 2020'de ilk kez 11'de şans bulmuş oldu.

Karşılaşmada tribünler de bir önceki maça göre boş kaldı. A Milli Takımın A Grubunun 2'nci maçında karşılaştığı Galler maçına göre tribünlerde ilgi az olurken, rakip İsviçre'yi ise çok az sayıda taraftar takip etti.

TARİHTE YEDİĞİMİZ EN ERKEN GOL OLDU

İsviçre 6. dakikada Haris Seferovic ile golü buldu. Milliyet'te yer alan habere göre, Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası tarihinde yediği en erken golü İsviçre forması giyen Haris Seferovic kaydetti. 26. dakikada İsviçre'de Shaqiri ceza sahasıdan kaleyi yokladı ve topu ağlarımızla buluşturdu.

Oynanan futbol sonrası eleştiri okları Şenol Güneş'e çevrildi. Kadro tercihleri eleştirilen Şenol Güneş'in özellikle Kerem'i İsviçre maçından tribüne göndermesi tepki çekti.

KEREM'İN GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ

Kerem Aktürkoğlu'nun kulübedeki görüntüsü dikkat çekti. Çok sayıda taraftar yorumda bulundu.