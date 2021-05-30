Haberler A Milli Futbol Takımı Son dakika spor haberi: Didier Six'ten A Milli Takım'a övgü! "Avrupa Şampiyonu'na karşı..."

Son dakika spor haberi: 'ten 'a övgü! "Avrupa Şampiyonu'na karşı..."

Son dakika spor haberleri... 'nın hazırlıkları kapsamında yapacağı hazırlık maçı öncesi açıklamalarda bulunan teknik direktör , "Yarın oynayacağımız hazırlık maçını, 'na karşı oynayacak olabiliriz" diyerek ay-yıldızlı ekipten övgüyle söz etti.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2021 Pazar 14:26
Son dakika spor haberi: Didier Six'ten A Milli Takım'a övgü! "Avrupa Şampiyonu'na karşı..."

Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren , yarın saat 20.00'de 'nda ile ikinci hazırlık maçında karşılaşacak. Yarınki mücadele öncesi Gina Teknik Direktörü ve futbolculardan basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yarınki mücadelenin Gine için bir prestij karşılaşması olduğunu ifade eden Fransız teknik adam, "Bu maç bizim için çok önemli. Futbolcular bu maçta kendilerini göstermek için oynayacak" diye konuştu.

Kariyerinde 'ye transfer olan ilk Avrupalı futbolculardan biri olduğunu vurgulayan Six, "Türkiye'deki futbolun gelişimini biliyorum. Yarın oynayacağımız hazırlık maçını, 'na karşı oynayacak olabiliriz. büyük gelişim gösterdi. Kadrosunda çok yetenekli futbolcular var. şampiyonu 'den 3 futbolcu ve Avrupa'dan birçok oyuncu var. Ayrıca çok tecrübeli bir teknik direktör, Türk futbolunun gelişimine katkı sağladı" açıklamasını yaptı.

Sory Conte de yarınki karşılaşmanın kendileri için çok önemli olduğunu dile getirerek, "Maça büyük bir ciddiyetle hazırlanıyoruz. Maç Gine'de de büyük ilgi çekiyor. Gine halkı yarınki maçı bekliyor" şeklinde konuştu.

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