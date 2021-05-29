Alanya’da ilklerin gecesi

Milliler 590. Maçta 225. galibiyete ulaşarak 224 olan yenilgi sayısını geçti. Halil Dervişoğlu ilk milli maçında golle tanışırken, Kaan Ayhan da 35. milli maçına ilk kez kaptan çıktı. Halil Akbunar ile Taylan Antalyalı da ilk kez ilk 11'de sahaya çıktılar. Ayrıca Cengiz Ünder, Merih Demiral, Abdülkadir Ömür ve Efecan Karaca da 2021'deki ilk milli maçlarına çıktı.

SIRADAKİ RAKİP GİNE

EURO 2020 öncesi ilk hazırlık maçında Azerbaycan'ı 2-1 mağlup eden Türkiye ikinci özel karşılaşmasını pazartesi günü yapacak. Kırmızı-beyazlılar, Antalya'da bu kez Afrika ülkesi Gine ile karşılaşacak. Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.