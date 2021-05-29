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Alanya’da ilklerin gecesi

Ay-Yıldızlılarımızın Azerbaycan ile oynadığı hazırlık maçı birçok ilke sahne oldu. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 06:50
Alanya’da ilklerin gecesi

Milliler 590. Maçta 225. galibiyete ulaşarak 224 olan yenilgi sayısını geçti. ilk milli maçında golle tanışırken, da 35. milli maçına ilk kez kaptan çıktı. ile da ilk kez ilk 11'de sahaya çıktılar. Ayrıca , , Abdülkadir Ömür ve da 2021'deki ilk milli maçlarına çıktı.

SIRADAKİ RAKİP GİNE
EURO 2020 öncesi ilk hazırlık maçında Azerbaycan'ı 2-1 mağlup eden Türkiye ikinci özel karşılaşmasını pazartesi günü yapacak. Kırmızı-beyazlılar, Antalya'da bu kez ülkesi ile karşılaşacak. Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

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