Bize rakip yok

A Milli Takım'ın yıldız isimlerinden Umut Meraş, dün birçok konu hakkında önemli açıklamalar yaptı. Antalya'daki kamp çalışmalarına erken katılan isimlerden olan 25 yaşındaki sol bek, çok iyi bir ekip olduklarının altını çizip, şu ifadeleri kullandı: "Heyecanlıyım ve bunu sahaya güzel yansıtıp, ülkemizi en üst seviyelere çıkarmak istiyoruz. Önceki kamplarda da arkadaşlığımız çok iyiydi, çünkü alt yaş kategorilerinde hep birlikte oynadık. Bu sahaya da yansıyor. Yine çok güzel bir kamp olacağını düşünüyorum. Şampiyonada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz."

'BİRLİKTELİĞİMİZ ÇOK İYİ'

Grubumuzdaki rakipler güçlü ama rakiplerden daha çok bizim ne yapacağımız önemli. Dünya Kupası Eleme Grubu maçlarında da bunu gösterdik. En iyi şekilde hazırlanıp, bunun bilinciyle sahaya çıkacağız. İnşallah sonu şampiyonluk olur. Benim inancım bu yönde. Takım olarak çok iyi bir birlikteliğimiz var. Yarı final ve final maçlarının oynanacağı İngiltere için vizelerimizi aldık. Hep birlikte oynadığımız sürece yenemeyeceğimiz takım yok. Antalya'da güzel bir kamp geçirip, Avrupa Şampiyonası'na en güzel şekilde hazırlanmayı hedefliyoruz."