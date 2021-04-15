Son dakika spor haberi: Şenol Güneş EURO 2020'deki hedefini açıkladı!

-Süper Lig, Avrupa liglerine göre bir hafta erken bitecek. Oradan gelecek oyuncularımız var. Biz kampa başlamış olacağız. Bu durum sıkıntı yaratır mı?
Aslında biz bir sezon önce yaptık tüm planımızı. Daha pandemi yokken, kamp dönemi, organizasyon, hazırlık maçı hepsini planlamıştık. Arkasından pandemi çıktı. O hazırlıkların hepsi çöpe atıldı. Ama şimdi aynı organizasyon üzerinde yürüyoruz. Şu anda yapacağımız şey, 18-19 Mayıs'ta ligi biten takımların oyuncularıyla toplanmak. Diğerleri için ise erken ayrılan olabilir, 3-4 gün sonra gelmiş olacaklar. Buradaki hadise şu, sezon bitimiyle beraber oyuncuların tatil isteği olacak. Bu kadar yoğun bir maç takvimi, pandeminin de getirdiği olumsuzluklarla oynanan bir ligden sonra dinlenmeye ihtiyaç duyacaklar. Bu dinlenme fiziksel olduğu kadar zihinsel de olacak.
Düşüşler olursa, aileleri de alarak kampta birlikte 1 hafta-10 günlük bir süreç geçireceğiz. Tabii ki bunda pandemi koşulları da belirleyici olacak. Dolayısıyla ana bölüm hazırlık maçlarıyla birlikte başlayacak. Mayıs'ın 27 ve 30'unda maçlarımız var. Haziran'ın 2'sinde Almanya'daki kamp yerine gideceğiz. Ayın 10'unda da İtalya'ya gideceğiz. Sonra da Azerbaycan'a gidip iki maçımızı oynayacağız. Pandemi nedeniyle bazı şeyler değişebilir. Belki bazı maçların yeri değişebilir, kayabilir.
-Beşiktaş'ta Cenk Tosun talihsiz bir sakatlık yaşadı. Dönüşünün 2022'yi bulabileceği söyleniyor... Duyduğunuz an ne hissettiniz?
Çok üzüldüm. Sadece ben değil, tüm futbolseverlerin içinin cız ettiğini düşünüyorum. Yetenekli ve güçlü karakteri olan bir oyuncu. Çok büyük katkılar yaptı, hem kulüp bazında hem de Türkiye'ye kattıklarıyla büyük bir değer. Ziyaret ettim ameliyattan sonra.. Psikolojisi iyi. Bu tip sakatlıkları aşabilecek, hayata olumlu bakan bir oyuncu. Başta üzüldü ancak çözümün üzülmekten değil, ne yapacağını düşünmekten geçtiğini biliyor. İyi bir ameliyat geçirdi. Yeniden dönüş yapmak için kendini hazırlıyor. Bu sakatlıkta zemin çok konuşuldu. Ancak ben kendimi bile sorumlu hissediyorum. Sakatlık sonrası kısa bir çalışma yaptı, oynamadan Milli Takım'a geldi ve virüse yakalandı kampta. Bu sakatlığa zeminin yanı sıra yaşadığı hastalık, beslenmesi, uzun süre maç oynamaması, hepsi sebep olabilir. Herkes kendine pay almalı durumdan.