Haberler A Milli Futbol Takımı Son dakika spor haberi... Ozan Kabak'tan iddialı paylaşım: 'Bizim Çocuklar'ı herkes görecek

Son dakika spor haberi... 'tan iddialı paylaşım: 'Bizim Çocuklar'ı herkes görecek

Son dakika spor haberleri... forması giyen milli futbolcu , sosyal medya hesabından maçı sonrası yaptığı paylaşımda, "'nda Bizim Çocuklar'ı herkes görecek" ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2021 Perşembe 11:10
Son dakika spor haberi... Ozan Kabak'tan iddialı paylaşım: 'Bizim Çocuklar'ı herkes görecek

ve 'un başarılı futbolcusu , karşısında beklemedikleri puan kaybının yollarından döndürmeyeceğini vurgulayarak, "Lideriz, güvenimiz tam, 'nda Bizim Çocuklar'ı herkes görecek" dedi.

Liverpool'da forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak sosyal medya hesabından milli takım ile ilgili paylaşım yaptı. Genç futbolcu, Letonya'ya karşı berabere kaldıkları mücadelede beklemedikleri bir puan kaybı yaşadıklarını ifade ederek, "Beklemediğimiz puan kaybı bizi yolumuzdan döndürmeyecek. Lideriz, güvenimiz tam, Dünya Kupası'nda Bizim Çocuklar'ı herkes görecek" ifadelerini kullandı.

21 yaşındaki futbolcu ve Letonya ile oynanan karşılaşmalara 11 başlarken, müsabakasında da oyuna sonradan dahil oldu.

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