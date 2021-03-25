Savulun Türkler geliyor!

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki ilk maçında A Milli Futbol Takımı, Hollanda'yı 4-2 yendi, finaller için yolculuğa 3 puanla başladı. Olimpiyat Stadı'nda karşılaşmaya hızlı giren ay-yıldızlılar, 15. dakikada Burak Yılmaz ile öne geçti. Kral 35'te bir kez daha sahneye çıktı. Okay'ın düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı gole çevirip farkı 2'ye taşıdı: 2-0. İkinci yarıya da golle başladık. Hakan Çalhanoğlu'nun harika ceza sahası dışı golüyle skor 3-0 oldu.

SIRADAKİ NORVEÇ

Hollanda, millilerin oyunu rölantiye alıp vites küçültmesini iyi değerlendirerek 75 ve 76'da Davy Klaassen ve Luuk de Jong ile arka arkaya iki gol bulup, umutlandı: 2-3. Ancak gecenin kahramanı Burak Yılmaz tekrar sahneye çıktı. Frikikten süper bir golle topu doksana asıp zaferimizi ilan etti: 4-2. Uzatmalarda Depay'ın penaltısını kaleci Uğurcan kurtardı. Türkiye, elemelerdeki ikinci maçını 27 Mart Cumartesi akşamı Norveç'le deplasmanda oynayacak. Hollanda ise aynı gün Letonya'yı konuk edecek.

HEP BU ANI BEKLEDİM

İlk kez milli formayı giyen Taylan Antalyalı, "Uzun yıllardır bu anı bekliyordum. İlk kez A Milli Takım forması giydim. Çok heyecanlıydım. İyi bir mücadele ve oyunla 3 puan aldık. İçeride çok güzel bir hava var. Umarım bu güzel havayı son maça kadar devam ettiririz" diye konuştu.

Hollanda ile tarihte oynadığı tüm maçlarda 9 gol atan Türkiye dün tek karşılaşmada 4 gol birden bulup, 13 gole ulaştı.