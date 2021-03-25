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Savulun Türkler geliyor!

(3) ve ile coşan ay-yıldızlılar, tarihi zafer elde etti. için güçlü bir mesaj verdi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 00:10 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 06:50
Savulun Türkler geliyor!

'ndaki ilk maçında , 'yı 4-2 yendi, finaller için yolculuğa 3 puanla başladı. 'nda karşılaşmaya hızlı giren ay-yıldızlılar, 15. dakikada ile öne geçti. Kral 35'te bir kez daha sahneye çıktı. 'ın düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı gole çevirip farkı 2'ye taşıdı: 2-0. İkinci yarıya da golle başladık. 'nun harika ceza sahası dışı golüyle skor 3-0 oldu.

SIRADAKİ NORVEÇ
Hollanda, millilerin oyunu rölantiye alıp vites küçültmesini iyi değerlendirerek 75 ve 76'da ve ile arka arkaya iki gol bulup, umutlandı: 2-3. Ancak gecenin kahramanı Burak Yılmaz tekrar sahneye çıktı. Frikikten süper bir golle topu doksana asıp zaferimizi ilan etti: 4-2. Uzatmalarda Depay'ın penaltısını kaleci kurtardı. Türkiye, elemelerdeki ikinci maçını 27 Mart Cumartesi akşamı 'le deplasmanda oynayacak. Hollanda ise aynı gün 'yı konuk edecek.

HEP BU ANI BEKLEDİM
İlk kez milli formayı giyen , "Uzun yıllardır bu anı bekliyordum. İlk kez forması giydim. Çok heyecanlıydım. İyi bir mücadele ve oyunla 3 puan aldık. İçeride çok güzel bir hava var. Umarım bu güzel havayı son maça kadar devam ettiririz" diye konuştu.

Hollanda ile tarihte oynadığı tüm maçlarda 9 gol atan Türkiye dün tek karşılaşmada 4 gol birden bulup, 13 gole ulaştı.

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