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Milli Takım kampında 'a doğum günü sürprizi!

Milli futbolcu ’ın doğum günü ’nın kampında kesilen pasta ile kutlandı. , bu anlamlı günü milli takımdaki arkadaşlarıyla kutlamaktan çok keyif aldığını söyledi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 22:19
Milli Takım kampında Ozan Tufan'a doğum günü sürprizi!

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda yarın ile karşılaşacak 'nda 'ın doğum günü kutlandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tufan'ın 26. yaş günü kutlaması, ay-yıldızlı ekibin 'daki Eğitim Tesisleri'ndeki kampta gerçekleştirildi.

Milli futbolcu, bu anlamlı günü milli takımdaki arkadaşlarıyla kutlamaktan çok keyif aldığını söyledi. Teknik ekip ve takım arkadaşlarının tebriklerini kabul eden Ozan, yarınki Hollanda karşılaşmasından alınacak galibiyetin kendisi için çok güzel bir hediye olacağını dile getirdi.

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